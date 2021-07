Die perfekte SPÖ-Chefin wäre eine Mischung aus Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil - inhaltlich, versteht sich. Sie käme am Land ähnlich gut an wie in der Stadt, wäre ein bisserl weltoffen, aber nur so weit, dass sie sich nicht den Vorwurf einhandelt, sie mache "pseudolinke Politik".Sie wäre ein wenig modern, aber nur so weit, dass sie sozialdemokratische Heiligtümer nicht andiskutiert. Außerdem säße die perfekte SPÖ-Chefin nicht als Oppositionsführerin im Nationalrat - sondern im Kanzleramt. Oder sie hätte zumindest eine realistische Perspektive auf einen baldigen Jobantritt am Wiener Ballhausplatz. Die perfekte SPÖ-Chefin existiert natürlich nicht. Aber wie weit erfüllt Pamela Rendi-Wagner die Anforderungen, die von ihrer Partei an eine Vorsitzende gestellt werden?