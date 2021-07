Gerichtsverfahren - und hier zuvorderst Strafprozesse - sind zunächst einmal ziemlich ritualisierte Angelegenheiten. Der Weg zur Wahrheitsfindung führt traditionell über ordentlich Symbolik. Der Dresscode der Juristinnen und Juristen, zum Beispiel. Knöchellange schwarze Talare mit farblichen Disktinktionen am Revers, dazu passende Barette – Richter tragen violett, Staatsanwälte hellrot, die Kostümierung ist gesetzlich auf den Zentimeter normiert. Auch Rechtsanwälte haben Talare, aber diese werfen sie eigentlich nur noch bei Geschworenenprozessen um, sonst allenfalls zum Schlussplädoyer. Der Anwaltsstand kennt zwar seinerseits eine Talarpflicht, aber ist die ist aus 1868, also irgendwie verjährt.

Die Sitzordnung, ganz wichtig. Das Gericht ist nicht nur im sprachlichen Sinne das Hohe. Angeklagte müssen traditionell aufsehen, wobei der Höhenunterschied in klassischen Sälen wie dem Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Landesgericht für Strafsachen doch beträchtlich ist.

Wie spricht man eine Richterin, einen Richter eigentlich richtig an? Wenn Sie in Österreich Lacher provozieren wollen, probieren Sie es mit „Euer Ehren“. Tatsächlich gibt es dazu keine Norm, mehr eine Usance. Einzelrichterinnen und -richter hören gerne „Herr/Frau Rat“ (ganz unabhängig davon, ob sie Hofräte sind oder nicht), in Schöffen- und Geschworenenverfahren hingegen hat sich „Herr/Frau Vorsitzende/r“ etabliert. Staatsanwälte wiederum werden als solche angesprochen, wobei Achtung: Oberstaatsanwälte legen großen Wert auf ihr „Ober“.

Wussten Sie, dass die Strafprozessordnung bis heute vorsieht, Schöffen und Geschworene „vor Gott geloben und schwören“ zu lassen? „Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe“. Kann man natürlich sagen, muss man aber nicht. Es geht auch per Handschlag.