Wir beantworten die meist gegoogelten Fragen zur BP-Wahl

Das Bundespräsidentenwahlgesetz besagt: "Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am Tag der Wahl das Wahlrecht zum Nationalrat besitzen." Wahlberechtigt für die Teilnahme an einer Nationalratswahl sind österreichische Staatsbürger, wenn sie spätestens am Tag der Nationalratswahl das 16. Lebensjahr vollenden; also alle Personen die spätestens am Wahltag ihren 16. Geburtstag feiern.