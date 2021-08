"Wir müssen so lange abschieben, wie es geht"

"Ich glaube, dass vor einer zunehmend prekärer werdenden epidemiologischen Lage im Herbst wir über 1G reden müssen - und ich kann mir das im Oktober durchaus vorstellen." - ... um dann doch umzuschwenken.

"Wenn wir nicht mitspielen sind wir naiv, wenn schon, sind wir korrupt." - Grünen-Mandatarin Eva Blimlinger zur ORF-Generaldirektorwahl.

"Wir halten viel aus." - Donner, Regen, Kräuselhaar: Kogler wird im ORF-Sommergespräch nass.

"Es ist großartig, gestalten zu können." - Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, vom Koalitionspartner unzermürbt.

"Ein Studienabbrecher muss vielleicht kein Interesse oder Kenntnis von Wissenschaft haben. Ich habe den Eindruck, Kurz hat nicht kapiert, um was es beim Klimaschutz geht, noch hat er kapiert, was zu tun wäre." - SPÖ-Pensionist Hannes Androsch will den Kanzler auf der Schulbank sehen.

"Mit 35 Jahren fühle ich mich auf jeden Fall bereit dafür." - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) freut sich - auf die Vaterfreuden.

"Wir haben Selbstbereicherung gefunden, wir haben mutmaßliche Korruption gefunden und Postenschacher im ganz großen Stil." - Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli erlebte im Ibiza-U-Ausschuss ein türkis-blaues Wunder.

"Man bekommt verdammt viel für sein Geld." - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist begeistert vom unvollständigen Klimaticket.

"Die Telefone läuten bei uns tatsächlich den ganzen Tag. Abgehoben wird eigentlich so gut wie nie, außer wir können sehen am Display, dass es eine interne Nummer ist oder ein Vorgesetzter, ansonsten wird das Telefon ignoriert." - Ein anonymer Mitarbeiter der Wiener MA 35 bestätigt, dass Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung monatelang unbearbeitet liegenbleiben.