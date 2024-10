Wirbel um SS-Lied: Die Rechtfertigung der Freiheitlichen

Ein „Standard“-Artikel über das Begräbnis des ehemaligen FPÖ-Politikers Walter Sucher vergangenen Freitag sorgte unmittelbar vor der Wahl noch für Wirbel. Sucher war „Alter Herr“ der Wiener Akademischen Burschenschaft Olympia. An seinem Grab auf dem Friedhof Hernals wurde das Lied „Wenn alle untreu werden“ angestimmt. Mit dabei: FPÖ-Justizsprecher und Listenerster in Wien, Harald Stefan; Norbert Nemeth, Klubdirektor, der bei der Wahl ein Mandat auf der FPÖ-Bundesliste errang; und der langjährige Abgeordnete Martin Graf. Stefan trat 2018 aus der Olympia aus. Nemeth und Graf sind Mitglieder. Man kann davon ausgehen, das alle drei mitsangen – alles andere wäre ein unhöflicher Affront am offenen Grab gewesen.

Der Liedtext des Dichters Max von Schenkendorf stammt aus dem Jahr 1814, existiert aber in unterschiedlichen Versionen. Laut „Standard“ wurde das beim Begräbnis gesungene Lied in der Fassung des Treuelieds der SS gesungen. Das Lied habe neben dem Deutschland- und dem Horst-Wessel-Lied eine zentrale Stellung in der Liederpflege der SS eingenommen, wie der Extremismusforscher Bernhard Weidinger vom DÖW ausführte. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS übten Kritik an der FPÖ, jüdische Studierende haben Anzeige erstattet.