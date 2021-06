Wirtschaftskammer-Wahlbetrug: Landesgericht entscheidet gegen ÖVP-Wirtschaftsbund-Funktionär

Ein Funktionär des ÖVP-Wirtschaftsbundes, der eine Agentur für Pflegekräfte betreibt, hatte gemeinsam mit seiner Frau bei der Wirtschaftskammerwahl im Burgenland im Jahr 2020 zumindest 24 Stimmzettel von 24-Stunden-Pflegerinnen manipuliert und seinen eigenen Namen ins Feld für die Vorzugstimme geschrieben. Das Bezirksgericht Neusiedl am See bot dem geständigen Mann Diversion an, also Bußgeldzahlung – doch die Staatsanwaltschaft Eisenstadt legte Beschwerde gegen dieses gelinde Urteil ein.