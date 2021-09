Witwe klagt wegen Ischgl: Gutachten sieht Behörden in Verantwortung

Die Witwe des ehemaligen Journalisten Hannes Schopf stützt sich auf ein Rechtsgutachten. Schopf war im Anschluss seines Ischgl-Skiurlaubes im März 2020 an Corona verstorben. Am Freitag findet am Landesgericht für Zivilrechtssachen die erste Verhandlung dazu statt, in dem allfällige Schadenersatzansprüche der Witwe geklärt werden sollen.

Mathis Fister, Professor für Verwaltungsrecht an der Johann Kepler Universität Linz schreibt in dem 43-seitigen Gutachten, das vom Verbraucherschutzverein (VSV) beauftragt wurde und das profil vorliegt: Das Epidemiegesetz fordere „von den Behörden ein unverzügliches und entschlossenes, ja geradezu ‚hartes‘ Eingreifen“. Deshalb wäre laut Fister spätestens ab 5. März eine Reisewarnung für Ischgl und ab 7. März eine Schließung der Après Skibars erforderlich gewesen – an jenem Tag also, an dem der 72-jährige Hannes Schopf nach Ischgl anreiste. Doch das ist nicht passiert.