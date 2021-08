Landeshauptmann Platter beschuldigt Kurz in Causa Ischgl

Was wird bleiben vom Ischgl-Skandal? Vom "Ground Zero" der Virusverbreitung im deutschsprachigen Raum? Von internationalen Negativschlagzeilen? Von eineinhalb Jahren Ermittlungen und 15.000 Aktenseiten?

Staatsanwaltschaft führt fünf Personen als Beschuldigte

Es ist ein streng geheimer "Vorhabensbericht", in dem steht, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erheben - oder das Verfahren einstellen will. Wie profil erfuhr, verließ der vertrauliche Bericht vergangenen Mittwoch die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck und traf im Bundesministerium für Justiz ein. In Wien fällt die Entscheidung. Das ist Usus, wenn Strafsachen brisant oder die Beschuldigten prominent sind. Fünf Personen führt die Innsbrucker Staatsanwaltschaft mit Abschluss der mehr als einjährigen Ermittlungen als Beschuldigte. Darunter sind Tirols höchster Beamter-Landesamtsdirektor Herbert Forster - und der für Ischgl verantwortliche Bezirkshauptmann von Landeck, Markus Maaß. Dazu kommen zwei weitere Beamte der BH Landeck sowie der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz.



Vieles lief in Ischgl schief: Warnungen aus Island wurden ignoriert, die Ansteckungsgefahr in Après-Ski-Bars heruntergespielt, Lokale zu lang offengelassen. Für die Staatsanwaltschaft Innsbruck blieb am Ende aber vor allem eine Frage strafrechtlich relevant: Wer war für das Abreisechaos des 13. März 2020 verantwortlich? Es war der Tag, an dem Ischgl und St. Anton unter Quarantäne gestellt wurden - und Tausende Gäste und Urlauber überstürzt und unkontrolliert aus der Hochrisikozone abreisten, viele von ihnen infiziert, ohne es zu wissen. Die Beschuldigten hätten die "fahrlässige Verbreitung einer übertragbaren Krankheit" zu verantworten, glaubt die Staatsanwaltschaft. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Platters Einvernahme liefert Anworten

In den Bergen an Aktenseiten, die profil vorliegen, versuchen die beiden Innsbrucker Staatsanwälte immer wieder die Stunden vor dem Chaos zu rekonstruierten. Jene Zeit vor der Pressekonferenz um 14 Uhr, in der die Bundesregierung die Quarantäne verkündete. Wer wusste wann von einer anstehenden Isolation? Wer traf die Entscheidung dafür? Und warum waren die Tiroler mit der Maßnahme so überfordert?



Einige Antworten liefert die bisher unveröffentlichte Zeugeneinvernahme des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter. Er rekonstruiert vor den Staatsanwälten den Ablauf jenes "dominanten" Tages, wie Platter ihn nennt: Am 13. März war Platter ab 9 Uhr in einer Krisenbesprechung zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten. Die Quarantäne war dort noch kein Thema. Gegen Ende der Sitzung bekam Platter von Bundeskanzler Sebastian Kurz signalisiert, dass dieser ihn anschließend anrufen werde. Kurz vor 10.30 Uhr telefonierten Landeshauptmann und Kanzler: "Der Bundeskanzler teilte mir mit, dass er im Einvernehmen mit dem Gesundheitsminister (damals: Rudolf Anschober, Anm.) und nach entsprechenden Informationen aus den Stäben beschlossen hätte, dass über das Paznaun und St. Anton am Arlberg die Quarantäne verhängt wird. Ich war damit einverstanden."