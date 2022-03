WKStA: Ibiza-Streit mit der Rechtsschutzbeauftragten eskaliert

Rote Linie

Der Hintergrund: Als oberstes Kontrollorgan über die Staatsanwaltschaften hatte die Rechtsschutzbeauftragte im Oktober 2021 in einem Medienstatement harte Kritik an der WKStA in Zusammenhang mit der Inseratenaffäre um Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz geübt. Bei den erfolgten Hausdurchsuchungen sei „eine rote Linie des Rechtsstaates überschritten“ worden. Dazu kritisierte sie angebliches Fehlverhalten der WKStA in anderen Fällen.

In ihrem Schreiben an Sperker hält Vrabl-Sanda nun fest, die Vorwürfe seien „ohne jede Tatsachengrundlage“. Und sie verweist auf Berichte, Aicher habe sich bei der Formulierung ihres Medienstatements von der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Ainedter beraten lassen, die einen Beschuldigten in der Inseratenaffäre vertritt. Es entstehe der Eindruck, so Vrabl-Sanda, Aichers Kritik an der WKStA sei „Teil der Litigation-PR“ des Beschuldigten. Daher sei die Rechtsschutzbeauftragte in der Causa befangen.

Laut Vrabl-Sanda hätte Aicher die Anwaltskanzlei in der Angelegenheit gar nicht beiziehen dürfen, da sie als Rechtsschutzbeauftragte dem Amtsgeheimnis unterliege. Dieses habe Aicher durch ihr Vorgehen verletzt. In Summe müsse sich die Rechtsschutzbeauftragte daher gemäß Strafprozessordnung im gesamten Ibiza-Verfahren „des Einschreitens enthalten“.

Spannung im U-Ausschuss kommende Woche ist damit garantiert.