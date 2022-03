Es war ein Knalleffekt. Per 16. März entzog die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) der SoKo Tape im Bundeskriminalamt sämtliche Ermittlungsaufträge im Ibiza-Verfahren. In einem Schreiben an den Leiter der SoKo beklagte WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda die „systematische Torpedierung des Ermittlungsverfahren“ und Versuche, „die zuständigen Oberstaatsanwält*innen durch die unrichtigen Unterstellungen dienstrechtlich oder auch strafrechtlich relevanter Handlungen persönlich zu diffamieren“. Aufgrund der jüngst bekannt gewordenen Chats sei klar, dass diese vom suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek und dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, „initiiert oder veranlasst wurden“. Adressat von Vrabl-Sandas Kritik war vor allem der ehemalige Leiter der SoKo Tape, Andreas Holzer, mittlerweile Chef des Bundeskriminalamts. Dessen Intention sei „die bloße Verunglimpfung der WKStA“ gewesen.