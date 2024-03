„Wochenblick“-Konkurs: Gelder von FPÖ, Probleme mit Google

Bis zur Einstellung des Redaktionsbetriebs Ende 2022, war der „Wochenblick“ so etwas wie das Organ aller Gegner der Corona-Maßnahmen gewesen. Die Kritik an Regierung und Behörden wurde freilich selten sachlich vorgetragen, sondern in Form von unbelegten Theorien und teils auch eindeutig falschen Tatsachenbehauptungen. Faktenchecker aus dem gesamten deutschen Sprachraum haben den „Wochenblick“ vielfach überführt.

Warum musste "Wochenblick" zusperren?

Doch obwohl das Propaganda-Medium mit Sitz in Linz teils große Reichweiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz erreichte, schlitterte die Betreiberfirma in Konkurs. Die Gründe dafür sind vielfältig: Offenbar blieb eine erwartete Unterstützung aus der Politik aus, dazu kamen Probleme mit Geschäftspartnern wie Google oder PayPal. profil vorliegende Infos belegen jedenfalls auch eine Geschäftsbeziehung zu einer FPÖ-Landespartei.

Neben Einnahmen aus dem Heftverkauf (ein Euro pro Ausgabe) setzte der „Wochenblick“ von Anfang an auf Inserate – die kamen besonders aus dem Umfeld der FPÖ oder aus freiheitlich geführten (Landes-)Regierungsbüros.

Google schränkte Geschäft mit Rechtsaußen-Medium ein

Laut dem Bericht des Masseverwalters, der profil vorliegt, generierte das Medium auch Werbeeinnahmen über die Website wochenblick.at. Bis zum Beginn der Corona-Krise waren die Erträge „eher bescheiden“, doch während der Pandemie sind laut Bericht „die Besucher auf der Website immer mehr geworden und haben sich dadurch auch die Einnahmen erhöht“. Demnach konnten zeitweise „Einnahmen bis zu monatlich EUR 25.000,00 durch Google-Ads“ (auf der Website erscheinen dann Werbeeinschaltungen, die Anzeigenkunden über das Werbenetzwerk von Google buchen) erzielt werden. Der Masseverwalter: „Die Corona-Krise hat somit das Geschäft der Insolvenzschuldnerin positiv beeinflusst.“

Das Problem aus Sicht des Mediums: Der Internetkonzern Google schränkte im Jahr 2022 die Zusammenarbeit mit dem „Wochenblick“ immer weiter ein, womit dem Medium eine stattliche Summe entfiel.

Norbert Geroldinger, der Geschäftsführer der „Wochenblick“-Herausgeberin Medien24 GmbH berichtete dem Masseverwalter davon, dass Google als Grund für die Reduktion der Werbeeinschaltungen angegeben hätte, „die politische bzw. ideologische Ausrichtung des Mediums sei mit den Richtlinien von Google nicht vereinbar“.

Google wollte dazu auf profil-Anfrage nichts sagen. Die Absage an den „Wochenblick“ würde jedenfalls zur Positionierung des US-Digitalriesen passen, der sich öffentlich gerne dem Kampf gegen Falschnachrichten verschreibt. Die Richtlinien für Publisher (also Betreiber von Webseiten, die Google Ads ausspielen wollen) untersagen beispielsweise das „Verfechten von impfkritischen Positionen“ und die „Leugnung von Krankheiten wie AIDS oder COVID-19. Google untersagt auch „Behauptungen, die nachweislich falsch sind und das Vertrauen in Wahlen erheblich beeinträchtigen könnten“.