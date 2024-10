Wolfgang Sobotka tritt ab: „Eigentlich bin ich kein Streithansel“

Die Regierung war in der Verantwortung, Menschenleben zu schützen und die Wirtschaft weiter am Laufen zu halten. Österreich ist sehr gut durch diese Krise gekommen. Aber natürlich sind die Corona-Maßnahmen großes Thema, etwa die Schul-Schließungen und generell das Gefühl des Eingesperrt-Seins. Vielleicht waren wir manchmal übervorsichtig. Aber wir haben die Corona-Zeit wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Das ist untergegangen. Viele interessiert nur der Skandal.

Es gab viele Attacken auf die ÖVP, von einigen Medien und natürlich von der politischen Konkurrenz. Da muss man sich nicht wundern, wenn eine Partei unter so einem Angriff leidet. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht, im Rückspiegel sehen Corona oder die Teuerung anders aus. Aber das Entscheidende war: Wir haben zwei Mal den Kanzler wechseln müssen, von Sebastian Kurz zu Alexander Schallenberg, dann zu Karl Nehammer. Nur Nehammers Lauterkeit ist es zu verdanken, dass wir noch 26 Prozent erreicht haben.

Die FPÖ wurde bei der Wahl Erster, die ÖVP verlor zweistellig. Mit einigen Wochen Abstand: Was hat die ÖVP falsch gemacht?

Man benötigt immer auch einen Partner , um sowas zu erreichen. In der letzten Legislaturperiode ist mit der Abschaffung der kalten Progression ein Meilenstein gelungen. Jetzt müssen wir weitere Schritte setzen, um die Steuer- und Abgabenquote zu senken. Und wir müssen die Bürokratie verschlanken. Unsere Feuerwehren dürfen etwa nicht mehr mit Wasser üben. So ein Unsinn muss weg.

Die ÖVP ist seit 1987 durchgehend in der Regierung und stellt seit 20 Jahren den Finanzminister. Was hat sie bisher an Steuersenkungen und Bürokratieabbau gehindert?

Österreich leidet an Überregulierung, und Brüssel ist daran nicht alleine schuld. Dazu ist die Last der Steuern und Abgaben zu hoch, das ist kein Leistungsanreiz,.

Was ist dabei wichtig?

Das werden die Gespräche zeigen. Wichtig ist: Die nächste Regierung muss die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes erhöhen und für unsere Wirtschaft etwas tun, von kleinen Einzelunternehmen bis hin zu großen Konzernen. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt am Export, daher ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit zentral.

Kollege Kern ist damals an seiner Eitelkeit gescheitert. Und Kollege Mitterlehner an seiner wirklichen Unfähigkeit, die ÖVP zu führen. Das war für mich der Anlass, mich klar gegen diese Koalition zu positionieren. Ich war zu jedem Parteichef immer loyal – wenn er es gut mit der Partei meinte. Das hat Mitterlehner nicht getan, daher konnte er von mir keine Loyalität erwarten. Ich war damals gegen die Koalition. Jetzt bin ich aber zuversichtlich, dass es klappt.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sagt, Österreich hat über seine Verhältnisse gelebt. Wo sehen Sie Einsparungspotenzial?

Sobotka

Ich lehne die Aussage zutiefst ab, Österreich hat nicht über die Verhältnisse gelebt. Wir haben nach bestem Wissen regiert. Aber natürlich gibt es immer Sparmöglichkeiten: Wir haben viele Doppel-Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, in der Bildung, in der Pflege, in der Gesundheit. Da muss man überlegen, wie man das pro futuro vernünftiger machen kann. Wir haben zu viele Vorschriften und produzieren zu viel Papier. Und wir haben sicherlich noch nicht die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ausgeschöpft. Und nicht zuletzt müssen wir die Subventionen durchforsten, da geben andere Länder viel weniger Geld aus, das gibt der Wirtschaft mehr Freiraum.

Leicht werden die Verhandlungen mit der SPÖ nicht. Aus dem Wirtschaftsflügel der ÖVP kommen Stimmen, es doch mit der FPÖ zu versuchen.

Sobotka

Gerade Unternehmen, die im Ausland investieren, müssten wissen, dass ein Kanzler Kickl Österreichs Ruf schaden würde. Auch daher sollten ÖVP und SPÖ alles daran setzen, zu einem positiven Verhandlungsabschluss zu kommen.

Sie kamen 1982 in ihre erste politische Funktion. Damals lag die FPÖ auf Bundesebene bei sechs Prozent. Heute ist sie stärkste Partei – und ÖVP und SPÖ verlieren.

Sobotka

Beide Mitteparteien haben sehr oft Regierungsverantwortung getragen haben, das ist eben nicht so sexy wie Opposition. Dazu schleicht sich der Postmodernismus ein, wo der Begriff der Wahrheit relativiert wird und Fakten wenig zählen. Dazu kommen starke Migrationsbewegungen und Krisen. Das ist ein Giftcocktail für liberale Demokratien. Parteien der Mitte verlieren nicht nur in Österreich. Populisten tun sich mit einfachen Antworten leichter – und viele Menschen hören gern einfache Antworten, weil sie Veränderung als Bedrohung begreifen. Da müssen Mitteparteien grundsätzlich verstärkt nachdenken, wie sie reagieren. Das werde ich in meinem neuen Amt als Leiter der Politischen Akademie der ÖVP machen.