Nach der Nationalratswahl Ende September kam es zu deutlichen Verschiebungen in den Fraktionen. Die stärkste Fraktion stellt nunmehr die FPÖ mit 57 Mandaten, die ÖVP besetzt 51, die SPÖ 41 Sitze. Die Neos sind an vierter Stelle mit 18, die Grünen mit 16 Abgeordneten im neuen Nationalrat vertreten. Es werden viele neue Gesichter ins Parlament einziehen, der Frauenanteil wird voraussichtlich nach Jahren des Zuwachses wieder zurückgehen.

Geändert hat sich auch die künftige Sitzordnung: Die FPÖ sitzt am Donnerstag rechts außen (aus Sicht der Regierungsbank) und hat damit mit der ÖVP-Fraktion Plätze getauscht. Es folgen im Halbrund des Plenarsaales wie gehabt Neos, die Grünen und ganz links die SPÖ. Ein Beschluss, den das neue Präsidium des Nationalrates jederzeit wieder ändern könnte - freilich erst nach der Wahl in der konstituierenden Sitzung.

Der Nationalratspräsident agiert nicht alleine, da das Präsidium aus drei Personen besteht. Neben Rosenkranz nominieren die ÖVP Peter Haubner und die SPÖ Doris Bures für die weiteren Plätze.

Die Funktionen der Präsident:innen im Nationalrat ist eine oft unterschätzte Funktion. Die Person steht formell an zweiter Stelle des Staates - als Vertretung des Bundepräsidenten. Was an der Konstruktion dieses Amtes abgesehen von der Machtfülle seit 15 Jahren diskutiert wird: Die Präsidentinnen und Präsidenten des Nationalrates sind nicht abwählbar - was potenziell die Möglichkeit für Machtmissbrauch in sich trägt. Trotz weitgehender Einigkeit über eine Änderung dieses Umstandes, kam es nie zu einem politischen Beschluss.