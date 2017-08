Worüber wir reden sollten - Die profil-Titelgeschichte

Der Wahlkampf kommt langsam in Schwung und wird sich vermutlich in erster Linie um Migration, Flüchtlinge und Sicherheit drehen. Das sind wichtige Themen, zweifellos. Aber es gäbe auch noch ein paar andere Bereiche, um die man sich kümmern müsste: Warum sind die Österreicher öfter und länger krank als die Bürger anderer Länder? Wer profitiert wirklich von den Milliarden für die Landwirtschaft? Was behindert heimische Unternehmer am meisten? Wo gibt es heute noch Privilegien und Höchstpensionen – und warum? profil widmet sich den folgenschweren, aber von der Politik vernachlässigten Problemen in einer Sonderstrecke über mehrere Ressorts. Worüber wir reden sollten – wenn schon nicht im Wahlkampf, dann wenigstens danach.

Sven Gächter und Rosemarie Schwaiger über die aktuelle Titelgeschichte. © Video: profil

