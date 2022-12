Zitate der Woche: "Ein Zaun, eine Mauer"

"Houston we have a problem... that we want to deal with." - Sofia und Bukarest auch, Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärt Österreichs Veto zum Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien.

"Ich bin ein Schwarzer, weil ich seit 46 Jahren bei der Partei bin, und ich bin ein Türkiser, weil mich Sebastian Kurz in die Politik geholt hat" - Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer, zweifarbig.

"Ein Bild erzeugt man auch mit Bildsprache. Da bin ich sicherlich nicht das große Talent dafür." - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erklärt sein Image.

"Ich halte dies für besonders ungünstig. Hier ist Wolfgang Sobotka gefordert, sein Image zu korrigieren." - Nach der Selbsterkenntnis sollte Besserung folgen, findet Maurer.

"Ich sage: Das Glas ist halbvoll. Sie sagen: Das Glas ist halbleer." - Oder doch Psychopharmaka? Nehammer sieht seine Regierungsarbeit in einem anderen Licht als Journalisten.

"Glauben Sie wirklich, dass mich so eine Umfrage erschüttert, wenn ich sie sehe?" - Erneut Nehammer, standfest.

"Die Alarmglocken in den Spitälern läuten schriller als die Pummerin zu Silvester." - Der Wiener Ärztekammer-Vizepräsident Stefan Ferenci zum Jahreswechsel.