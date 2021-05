Zitate der Woche: "Fürs Klima ist ein anderes Ministerium zuständig"

"Mit fällt dann immer Tom & Jerry ein - und das ist für die Katze wenig schmeichelhaft." - Kickls Konter.

"In Oberösterreich setzt man die Katzen zur Mäusebekämpfung ein." - Manfred Haimbuchner, FP-Chef in OÖ, weiß, was der blaue Kater zu tun hat.

"Ich bin kein Klaus Kinski und Herbert Kickl ist kein Peter Alexander." - Schuster bleib bei deinen Leisten, empfiehlt Hofer.

"Gegen die Wahrheitspflicht bin ich sicher nicht, sie steht ja schon in den zehn Geboten, und ich bin Christdemokrat." - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) geht die U-Ausschuss-Reform biblisch an.

"Sie hätte nicht umgepolt werden dürfen auf SPÖ-Funktionärin mit Parteisprech." - Ex-Innenminister Caspar Einem (SPÖ) sieht bei Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) eine Chance vertan.