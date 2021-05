Norbert Hofer: Der Simulant

Aus der Spur

Der FPÖ-Obmann wirkt derzeit leicht aus der Spur. Auf Twitter ließ er unlängst wissen, er habe per Videoleitung nach Holland eine Prüfung absolviert. Es ging um Hofers liebstes Hobby, das Fliegen. Die Prüfung bestand im Simulationsflug. Das passt. Auch als Parteichef wirkt Hofer wie ein Simulant. Und schön zu wissen, dass der Nationalratspräsident seine Freizeit genießt.



Allerdings ist Hofer Entspannung zu gönnen. Kaum ein anderer Spitzenpolitiker war in den vergangenen Jahren so intensiv im Dauereinsatz. Im Jahr 2016 zwang ihn Heinz-Christian Strache zur Kandidatur bei der Bundespräsidenten-Wahl. Nach dem ersten Wahlgang im Mai war er Erster, acht Monate und eine Wahlaufhebung später wurde Alexander Van der Bellen als Bundespräsident angelobt. Dass Hofer ein Jahr lang den freundlichen Mitbürger, den sich jeder zum Nachbarn wünscht, gemimt - besser gesagt: simuliert - hatte, blieb unbelohnt.



Nach der verlorenen Wahl war kaum Zeit zur Regeneration. Im Mai 2017 beendete der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Große Koalition, die nächste Kampagne folgte. Bei der Wahl im Oktober 2017 wurde die FPÖ mit 26 Prozent Dritter, nur knapp hinter der SPÖ. Im Dezember muss Hofer auf Wolke sieben gewesen sein. Er wurde Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie - und war somit auch für das heimische Luftfahrtwesen zuständig.

Ein störrischer Charakter

Herbert Kickl blieb als Innenminister ein störrischer Charakter. Heinz-Christian Strache bemühte sich im Vizekanzleramt um Staatsmännlichkeit, war aber als FPÖ-Chef weiterhin in der parteipolitischen Auseinandersetzung mit der Opposition gefangen. Norbert Hofer aber konnte sein seriöses Gehabe aus dem Präsidentschafts-Wahlkampf in die Praxis umsetzen und machte tatsächlich Sachpolitik, auch wenn er darunter Tempo 140 auf Autobahnen verstand.



Ein Infrastrukturminister dreht an einem großen Rad, verantwortet viele Sektionen, ausgegliederte Bereiche, Großbaustellen und die ÖBB. Von ihm wollen alle was: Landeshauptleute wünschen sich Tunnel, Bürgermeister neue Bahnhöfe. Was macht das mit einem, der bisher von den Eliten geächtet wurde, wenn auf einmal Vertreter von ÖVP oder SPÖ geduldig im Vorzimmer des Ministers warten? Verschafft es Befriedigung? Machtgefühl? Revanchegelüste?



Hofer genoss es, nun mitmischen zu können, wo Blaue zuvor keinen Auftrag hatten, etwa bei Postenbesetzungen im ORF. Der Hebel war seine Funktion als Regierungskoordinator. Mit seinem ÖVP-Spiegel, dem damaligen Kanzleramtsminister Gernot Blümel, entschied er über die Zuteilung der Macht im Land. So wurde Hofer zum Gönner.



Und dann kam im Mai 2019 das Ibiza-Video. Hofer hatte wohl am längsten von allen Freiheitlichen gehofft, die Koalition retten zu können. Über Nacht war er wieder Oppositionspolitiker. Rache an Sebastian Kurz nahm er, indem er mithalf, dessen neue Regierung zu stürzen. Dann begann wieder ein Wahlkampf. Hofer war mittlerweile FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat. Bei der Wahl sackten die Freiheitlichen auf 16 Prozent ab. Hofer rettete sich regelrecht in das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten.



Ein Parteichef als Nationalratspräsident ist ein politischer Eunuch und in der österreichischen Realverfassung auch nicht vorgesehen. Norbert Hofer übernahm das zur Neutralität verpflichtende Amt zur persönlichen Schonung und als Unterschlupf bis zur nächsten Bundespräsidenten-Wahl oder - wer weiß - zu neuerlichen Ministerwürden. Die Rolle des Grobians überließ er dankbar Herbert Kickl. Seitdem übt sich der Klubobmann in oppositionellem Nihilismus.



Ein Naturgesetz der Politik lautet: Ganz oben kann es nur einen geben. Auch die Freiheitlichen sind am Beweis des Gegenteils gescheitert. Norbert Hofer dürfte die Fehlkonstruktion der blauen Doppelspitze bald erkannt haben. Im Vorjahr startete er halbherzig einen Versuch, Kickl die Klubführung abzuknöpfen-und versagte schon im Ansatz. Frühere Generationen in der FPÖ wussten noch, wie man eine ordentliche Intrige aufzieht.



Kickl kannte bisher seine Grenzen. Er war zufrieden als wohlbestallter Stratege und Nummer 2. In den Wirren um Ibiza spürte er plötzlich den Reiz der vordersten Front. Als erster Minister der Zweiten Republik wurde er vom Bundespräsidenten aus seinem Amt entlassen. Auch so kann man Geschichte schreiben.