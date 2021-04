Zitate der Woche: "Ich liebe meinen Kanzler"

"Kriegst eh alles, was Du willst." - Thomas Schmid wird ÖBAG-Chef - mit dem Segen von Kanzler Sebastian Kurz.

"Ich bin so glücklich :-)))! Ich liebe meinen Kanzler" - Schmid dankt verliebt.

"Du bist Familie." - der damalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) freut sich über die "Verwandtschaft" in der ÖBAG.

"Mir gehen die Weiber so am Nerv. Scheiß Quote." - "Netzwerkerin" Gabi Spielgefeld verzweifelt an der Frauensuche für den Aufsichtsrat der Staatsholding.

"Das Einzige, was man den handelnden Personen vorwerfen kann, ist, dass sie Trottel sind." - Ex-ÖVP-Chef Erhard Busek hat seine eigene Meinung zu den Chats.

"Wollt ihr uns pflanzen?" - Der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger sieht in der Schmid-Bestellung keinen Unterschied zur Bestellung von Dieter Brosz zum Abteilungsleiter im Sportministerium.