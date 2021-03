Kanzler Kurz gegen die Kirche: „Bitte Vollgas geben“

Noch an diesem 13. März 2019 berichtete Schmid dem Bundeskanzler über den Verlauf des Gesprächs mit Schipka. Und machte sich auch gleich über den hohen Kirchenfunktionär lustig. Am späteren Nachmittag schrieb Schmid an Kurz:

„Also Schipka war fertig! Steuerprivilegien müssen gestrichen werden Förderungen gekürzt Und bei Kultus und Denkmalpflege wesentliche Beiträge Heimopfergesetz werden wir deckeln Er war zunächst rot dann blass dann zittrig Er bot mir Schnaps an den ich in der Fastenzeit ablehnte weil Fastenzeit Waren aber freundlich und sachlich“.

Der Kanzler bedankte sich: „Super danke vielmals!!!! Du Aufsichtsratssammler :)“

Darauf Schmid: „😘😘“.

Der Chat endet mit der Bemerkung Schmids, dass er einen bei dem Termin ebenfalls anwesenden Mitarbeiter des Finanzministeriums nun „aufpäppeln“ müsse, „weil ihm Schipka so leid getan hat“.

Staatlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften sind in Österreich steuerbegünstigt. Soweit es die Katholische Kirche betrifft, ist dieses Privileg in einem 1933 geschlossenen Konkordat (und mehreren Folgeverträgen) zwischen der Republik Österreich und den Heiligen Stuhl in Rom festgeschrieben. Als Körperschaft öffentlichen Rechts ist es kirchlichen Einrichtungen im Wesentlichen erlaubt, Kirchenbeiträge und -Gebühren steuerfrei zu vereinnahmen. Daneben sind unter anderem auch Gotteshäuser von der Grundsteuer befreit, umgekehrt können Mitglieder Kirchenbeiträge und -spenden von der Steuer absetzen.

Dass ausgerechnet ein konservativer Kanzler den Generalsekretär des Finanzministeriums dazu ermunterte, mit „Vollgas“ gegen die Katholische Kirche anzufahren, ist an sich schon bemerkenswert. Dass nichts davon im türkis-blauen Regierungsprogramm stand, erst recht. Dass dies in zeitlicher Nähe zur Kritik der Kirche an der Asylpolitik passierte, nur noch mehr.