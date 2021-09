Zwangsouting Ungeimpfter durch Maskenpflicht: Gut so?

Impfskeptiker in der Auslage

Im Handel hat sich die Bundesregierung für den weniger diskreten Weg entschieden. Sie macht die Ungeimpften sichtbar. Ab 15. September müssen nur sie im Handel FFP2-Maske tragen und stehen damit in der Auslage. Bloß im Supermarkt oder der Drogerie gilt weiterhin die Maskenpflicht für alle, im restlichen Handel entfällt sie. Geimpften und Genesenen wird die FFP2-Maske bloß empfohlen.

Dem Vernehmen nach wollte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein im gesamten Handel eine generelle FFP2-Maskenpflicht – auch für Geimpfte. Doch Bundeskanzler Sebastian Kurz war fest entschlossen, Geimpfte zu privilegieren, sie zu belohnen, nach seinem Motto: „Für Geimpfte ist die Pandemie vorbei.“

Wie weit geht diese Privilegierung? Kommt die Maske nur für Ungeimpfte langfristig auch in den Öffis? In Einkaufsstraßen? Auf Plätzen? Bei aller Notwendigkeit, die Impfrate zu erhöhen und bei allem Unverständnis für chronische Impfgegner: Mit der einseitigen Maskenpflicht im Handel kann das öffentliche Sichtbarmachen der Ungeimpften auch wieder enden. Diese Trennung wird noch dadurch verwässert, dass auch vorsichtige oder ängstliche Geimpfte weiterhin FFP2-Maske tragen werden, so wie empfohlen. Die Gruppe der Maskierten ist dadurch nicht so ganz eindeutig.

Bevor die Regierung zum ultimativen Zwangsouting der Ungeimpften in der Öffentlichkeit ansetzt, sollte sie lieber andere Formen der „Impfpflicht light“ prüfen. Etwa kostenpflichtige Tests - eine Art Steuer für die persönliche Weigerung, beim kollektiven Schutz mitzumachen - samt einer Ausweitung der 3-G-Zonen am Arbeitsplatz etc.

Die Spaltung der Jungen

Denn die Bevölkerung ist durch die Haltung zur Impfung schon jetzt enorm auseinandergedriftet. Diese Spaltung auch noch bei jeder Gelegenheit sichtbar zu machen, scheint mir gesellschaftspolitisch dann doch ein zu gewagtes Experiment zu sein. Besonders für junge Menschen, die in dieser Gesellschaft groß werden und nicht selten im Elternhaus oder im Freundeskreis beim Impfen zwischen den Stühlen sitzen.

Ungeimpfte Schüler dürfen übrigens ein externes Testzertifikat diskret an Lehrerinnen und Lehrer übergeben, sollte ihnen das Gurgeln oder Nasenbohren vor geimpften Klassenkollegen unangenehm sein.

Clemens Neuhold