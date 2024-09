Zwischen Protest und Propaganda: Windkraft-Gegner-Treffen in Tulln

Kurz nach 14 Uhr in Neuaigen: Auf der Bienenwiese von Bernhard Mayerhofer haben Anti-Windkraft-Initiativen aus ganz Österreich ihre Stände aufgebaut. Info-Flyer liegen auf, die lokalen Projektgegner geben Auskunft über bestehende, verhinderte oder abgesagte Windkraftprojekte. Hausherr Mayerhofer tritt in den Rede-Pavillon, begrüßt die Anwesenden und informiert über Speisen und Getränke aus eigener Produktion. Auf einmal Kuhglocken. Vom Parkplatz ziehen sieben Männer mit weißen T-Shirts und Holzgestell, an denen die Glocken montiert sind, in Richtung Rede-Pavillon und auf die mit Sonnenschirm überdachten Bierbänke zu. „Freiheitstrychler“ steht auf den Leibchen.

Es ist nicht das einzige Modell, mit dem österreichische Bürgerinitiativen an diesem Sonntag unweit von Tulln ihre Meinung gegen Windkraft-Projekte kundtun. Aber nicht nur lokale Projektgegner berichten auf der Veranstaltung von ihren angeblichen Mühen gegen „korrupte Gemeinderäte” und „Bestechungsgelder der Betreiber”. Auch der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Dieter Dorner (FPÖ) und Vertreter der MFG nutzen die Veranstaltung für Wortmeldungen. Komplettiert wird das Stelldichein von einem, der im Zuge der Coronapandemie zigtausende Menschen für Demonstrationen in Wien mobilisiert hat und die Nähe zu Rechtsextremen nicht scheut: Martin Rutter.

„Wir Freiheitstrychler gehen und stehen ausschließlich für den Weltfrieden, für unsere Freiheit, für unsere Selbstbestimmung, für die Wahrheit und nicht für Meinungen, und für eine heile und gesunde Welt“, sagt der für die Freiheitstrychler in Österreich verantwortliche Gerhard Huber wenig später, als sich die Männer mit ihren Glocken rund um den Rede-Pavillon versammelt haben. „Dieser Fokus schützt uns Freiheitstrychler, damit wir nie in ein Eck gedrängt werden können, auch in kein politisches Eck“, sagt Huber.

Die „Freiheitstrychler“ setzen sich für den Weltfrieden, Freiheit und Selbstbestimmung ein. In ein politisches Eck möchte man sich aber nicht gedrängt sehen. Dennoch marschieren Joachim Aigner (im Bild) und Manuel Krautgartner (beide MFG-Landtagsbgeordnete in Oberösterreich) mit. Auf Nachfrage schreibt die MFG, dass Aigner und Krautgartner keine Mitglieder sind, das Angebot, als Außenstehende am Aufmarsch der Freiheitstrychler mitzugehen, habe man jedoch gerne angenommen.

Bei der Landtagswahl in Oberösterreich Ende September 2021 erreichte die Covid-Maßnahmen-kritische MFG (Menschen – Freiheit – Grundrechte) aus dem Stand 6,2 Prozent der Stimmen und sitzt seither mit drei Abgeordneten im oberösterreichischen Landtag. Seither setzt sie sich dort vor allem für von Impfschäden betroffenen Personen, gegen „links-woken sexualpädagogische Ideologien“, aber auch gegen kriegswirtschaftliche Entwicklungen in der EU ein. Und: gegen den Ausbau der Windkraft. Damit sind sie an diesem Sonntagnachmittag nicht allein.

An das Rednerpult treten im Laufe des Nachmittags Mitinitiatoren des Treffens, Bürger (es sind fast ausschließlich Männer), die sich von Windrädern gestört fühlen, und Politiker. Dass der als Energietechniker vorgestellte Martin Steiner als Nationalratskandidat für die MFG antritt, erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Ebenso versteckt fallen die Hinweise auf die eigenen politischen Errungenschaften der auftretenden Politiker aus. Und das, obwohl Hausherr Mayerhofer eingangs noch mahnt: „Ich will hier keinen Wahlkampf führen, wenn einer mit einer politischen Rede beginnt, dann verweise ich ihn meines Grundstücks.“ Passieren wird das im Laufe des Nachmittags aber nicht.

Dass es zu solchen Erzählungen kommt, liegt auch daran, dass es keinen österreichweit einheitlichen Richtsatz dafür gibt. Im Burgenland existiert etwa eine gesetzliche Regelung für Zahlungen an die Gemeinde und das Land. Diese sieht für Photovoltaikanlagen maximal eine jährliche Abgabe in Höhe von 1400 Euro pro Hektar beanspruchter Fläche vor und für Windkraftanlagen eine jährliche Abgabe in der Maximalhöhe von 3.000 Euro pro Megawatt. „In Deutschland gibt es ähnliche Regelungen. Es wäre zu begrüßen, wenn es auch für Österreich einen einheitlichen Richtsatz gäbe“, heißt es vom Verbund, der derzeit 315 Windkraftanlagen in Österreich, Deutschland, Rumänien und Spanien betreibt.

In den folgenden zwei Stunden geht es um Fragen wie Raumordnung, politische Teilhabe (Stichwort: Volksbefragung) oder auch Entschädigungszahlungen, die Windkraftbetreiber an Gemeinden leisten. Nicht nur einmal werden diese Gelder pauschal mit Korruption verglichen. Von 500 Euro-Scheinen, mit denen Grundbesitzern von Windparkbetreibern „erpresst“ werden, ist die Rede. Über die Erzählung und das Hörensagen gehen diese Aussagen aber nicht hinaus, Belege dafür fehlen.

Nicht alle Redebeiträge sind an diesem Sonntagnachmittag faktentreu. So behauptet ein Redner, dass Windräder mit Dieselmotoren betrieben werden, wenn der Wind zu schwach ist. Aussagen wie: „Die Windräder in der Nordsee wurden zwei Jahre lang mit Dieselmotoren betrieben, weil man versäumt hatte, Leitungen zu legen, die den Strom abtransportieren können“, bleiben ohne Einordnung. Richtig ist, dass sich der Anschluss ans Stromnetz aufgrund von Munitionsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Meeresboden verzögerte. Zwischen der Fertigstellung der 30 Windräder im August 2013 und der Inbetriebnahme des Windparks im Februar 2014 wurden die Windräder aus Schutz vor Korrosion und Überhitzung sporadisch mithilfe von Dieselgeneratoren angetrieben.

Es folgen Aussagen wie etwa, dass die Klimakatastrophe „nur in den Mainstream-Medien und in der Politik stattfindet“, nicht aber in der Realität. Wenig später referiert eine Musiktherapeutin über Chemtrails, bis kurz darauf der FPÖ-Mann Dieter Dorner ans Rednerpult schreitet. „Windräder vernichten unsere Landschaft und unsere Heimat, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, was meine Vorredner schon gesagt haben, sie haben mit fast allem, was sie gesagt haben, zu 100 Prozent recht“, sagt der FPÖ-Klubsprecher für Verkehr, Kommunales und Rechnungshofangelegenheiten im niederösterreichischen Landtag. Dorner und wenig später auch der MFG-Klubobmann im oberösterreichischen Landtag, Manuel Krautgartner, wünschen sich in ihren Reden mehr Engagement der Bürgerinnen und Bürger in ihren Heimatorten. Wenn der Druck dort stark genug sei, könne man Windräder verhindern.

Rechtsextreme am Windkraft-Gegner-Treffen in Neuaigen?

An diesem Nachmittag wird auch mehrfach ein Artikel der „NÖN“ angesprochen, in dem erwähnt wird, dass einige rechte Telegram-Gruppen zur Teilnahme am Treffen in Neuaigen aufgerufen haben. Organisatorin Angelika Starkl erklärte in Folge der Berichterstattung, dass man keinen Einfluss darauf habe, in welchen Gruppen ein entsprechender Infoflyer geteilt wird. Von Rechtsextremen distanziere man sich und werde diesen auch keine Bühne bieten, hieß es vor dem Treffen.

Das Rednerpult wurde Rechtsextremen tatsächlich nicht zur Verfügung gestellt. Aber ganz distanzieren wollte sich Starkl dann doch nicht. Martin Rutter, der im Zuge der Coronapandemie zu Demonstrationen in Wien aufrief und 2017 eine Rede beim Ulrichsbergtreffen hielt, ist ab 16 Uhr ein gern gesehener Gast auf der Bienenwiese. Warum? „Als echter Demokrat unterstütze ich den Mehrheitswillen der Menschen vor Ort gegen die Mega-Windkraftwerke und die Diktatur von Politik und Kapital“, sagt Rutter zu profil.