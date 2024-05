Wie Oberösterreichs Umweltanwalt gegen Windräder kampagnisiert

Im Mühlviertel droht eine „Invasion“. So steht es auf einer amtlichen Mitteilung des oberösterreichischen Umweltanwaltes Martin Donat, der zu einem Vortrag ins Mühlviertel geladen hatte. Etwa 150 Menschen sind der Einladung nach Mardetschlag, zehn Kilometer nördlich der Bezirkshauptstadt Freistadt, in die „Freiwaldhalle“ gefolgt. Das Thema: „Die Invasion der weißen Riesen“. Gemeint ist damit ein geplanter Windpark, der in der Region die Wogen hochgehen lässt.

Zwar sind die Zugänge der „Experten" zum Thema Windkraft an diesem Abend unterschiedlich, einig sind sie sich aber, was sie auf keinen Fall möchten: Windräder in dieser Region.

Es ist kurz nach 19 Uhr, die Veranstaltung ist drei Minuten alt, da kommt Umweltanwalt Donat auch gleich zum Thema: „Zur Demokratie gehört auch dazu, dass man weiß, worüber man entscheidet", erklärt er den Sinn und Zweck des Infoabends. Denn in der Gemeinde Rainbach im Bezirk Freistadt steht demnächst eine Entscheidung an: Ob die Bevölkerung den Windpark „Schiffberg“ (ein Projekt des Verbunds; Anm.) will – oder nicht. Die Veranstaltung im Landgasthof Pammer soll der lokalen Bevölkerung bei der Entscheidung für diese folgenreiche Frage helfen. Donat spricht an diesem Abend aber nicht allein. Auf dem Infoflyer steht neben dem Namen des Umweltanwalts „+ Experten informieren“.

Der Vortrag des heimatverbundenen Altbürgermeisters der Gemeinde Windhaag bei Freistadt beginnt harmlos. Es geht um den sozialen Frieden in einer Gemeinde und die Frage, mit welchem Recht, die „Windparklobby“ 260 Meter hohe Windräder in die Landschaft pflanzen will. Nach wenigen Power-Point-Folien dreht sich aber auch inhaltlich der Wind.

Bunt wird es beim übernächsten Programmpunkt – nämlich auf den Folien von Herbert Jungwirth, der als Vertreter des Österreichischen Alpenvereins spricht. „Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand”, zitiert Jungwirth in seiner Begrüßung den britischen Naturforscher Charles Darwin.

Nicht alle Vorträge an diesem Abend sind gespickt mit Falschinformationen. Julia Kropfberger vom Naturschutzbund spricht über die Biodiversitätskrise – das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte. Und sie macht sich für das Grüne Band Europas (europaweites Naturschutzprojekt entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, Anm.) stark, das nicht nur ein wichtiges Rückzugsgebiet des Luchses ist, sondern Tieren auch die Durchquerung Europas vom Süden in den Norden ermöglicht. All das sei durch Windräder in dieser Region gefährdet. Es ist ein sachlicher Vortrag. Anders als das, was noch folgen sollte.

Der Leitungsausbau ist jedenfalls nicht geheim. Er steht nicht nur im Jänner 2023 vorgestellten Stromnetz-Masterplan der oberösterreichischen Landesregierung, sondern erhitzt die Gemüter von Landschaftsschützern im Mühlviertel seit Monaten. Was aber ist dran an der Aussage zum Gaskraftwerk?

Es ist die Folie mit der Überschrift „Geheimplan Strom/Gas-Transversale Österreich-Nord“, auf der sich das erste Mal an diesem Abend Falschinformationen wiederfinden. Roiß fragt sich, wie potenziell erzeugter Windstrom aus dem Mühl- und Waldviertel abtransportiert werden soll. Auf der Folie wird eine Hochspannungsleitung (110 kV-Leitung; Anm.) erwähnt, „und wahrscheinlich brauchen wir dann auch ein Gaskraftwerk in Abfoltern“, mutmaßt Roiß. Ein Geheimplan?

Während im Verlauf des Abends Falschinformationen zum Infraschall zunehmen sollen, wird ein Thema so gut wie gar nicht angesprochen: das Potenzial der Windkraft. Und das, obwohl Oberösterreich mit „Adam und Eva” einst Vorreiter war. Die beiden Windräder im oberösterreichischen Eberschwang gelten als erste größere Windkraftanlage Österreichs (über 250 kW; Anm.). Verfolgt wurde der Windkraftausbau vor allem in den Jahren 1996 bis 2005 und zwischen 2014 und 2016. Seither unterstützt die oberösterreichische Landesregierung neue Windräder nur in schon bestehenden Windparks. Zu wenig, meinen Experten, wenn das Ziel der aktuellen Bundesregierung, dass Strom im Jahr 2030 der Strom zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen kommen muss, erreicht werden soll.

Der Tiroler Umweltmediziner Heinz Fuchsig widerspricht den Aussagen, Maier in seinem Vortrag tätigt, auf profil-Anfrage vehement: „Wenn ich auch nur eine einseitige Darstellung für ein Projekt abgebe, bekomme ich nicht nur Schwierigkeiten mit der Justiz, sondern die Ärztekammer kann meine Befugnis als Arzt widerrufen”, sagt Fuchsig, der österreichweit Gutachten für Windkraftprojekte erstellt. Der Mediziner Manfred Maier spricht an diesem Abend aber nicht nur über UVP-Verfahren, sondern verbreitet im Anschluss an die Vorträge weitere Informationen, denen jegliche Belege fehlen.

Der Vortrag von Jungwirth ist umfangreich: Anfangs spricht der Vertreter des Alpenvereins von der Schönheit der Landschaft im Mühlviertel, später versucht er mithilfe von Grafiken und Statistiken zu zeigen, wie wenig Einfluss ein paar vereinzelte Windräder in der Region auf die Energiewende haben. Danach zeigt er vom Blitz entzündete Windräder, ein beschädigtes Windrad in Deutschland, bei dem Öl austritt und von den Rotorblättern getötete Tiere. Und das könne nun wirklich nicht im Interesse der Bevölkerung sein, bringt Jungwirth zum Ausdruck. Nachdem er seine Lösung für die Energiewende – Energie einzusparen – vorträgt, begrüßt der Alpenvereinvertreter einen Gast im Publikum, der den restlichen Abend prägen wird: Den niederösterreichischen Allgemeinmediziner Manfred Maier.

Zurück in die „Freiwaldhalle”. Mittlerweile ist es nach 21:30 und die Fragestunde ist in vollem Gange. Kritische Rückfragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, denen Lösungen für die Klimakrise in den Vorträgen fehlten, werden aus dem Publikum im besten Fall mit Raunen goutiert. Aber auch Zwischenrufe auf kritische Fragen wie „Des is a kompletter Bledsinn” und „A Frechheit, des is a mei obnd, für den i do zoi” dürfen nicht fehlen. Vom eingangs erwähnten Respekt fehlt bei Nachfragen von Andersdenkenden – an diesem Abend sind das die Windkraft-Befürworter – jede Spur.

Weniger aufgebracht erklärt Manfred Maier einer Frau aus Lichtenau das Thema Infraschall.

Herzschäden durch Infraschall?

Sie möchte wissen, ob es Untersuchungen zu den Auswirkungen des Infraschalls durch Windräder auf das menschliche Herz gibt. „Anrainer berichten über Schlafstörungen, Konzentrationsmängel, ein Klingen im Ohr, das man Tinnitus bezeichnet, aber was das Herz betrifft, gibt es experimentelle Untersuchungen aus der Klinik in Mainz in Deutschland”, sagt der pensionierte Arzt. Demnach seien die Herzmuskelzellen aufgrund von Infraschall deutlich schwächer geworden.

Und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen würden durch den Infraschall von Windrädern begünstigt, meint Maier: „Da wurde ein Zusammenhang gefunden (Maier zitiert eine Studie aus Dänemark; Anm.) zwischen Herzinfarkten und der nächtlichen Exposition durch niederfrequenten Infraschall. Diese Beziehung war allerdings nicht signifikant, weil das nur auf 21 Personen zugetroffen hat”, sagt der Mediziner.