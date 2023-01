Investmenttrends 2023

Die Rezession ist schon eingepreist-allerdings zu wenig, glaubt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management: "Zweistellige Gewinnerwartungen bei Zyklikern wie Banken, Industrietitel oder zyklischem Konsum sind zu hoch gegriffen. Gewinnrevisionen könnten den Weg nach oben limitieren." Hingegen hält Benjardin Gärtner, Chefanalyst des Fondsriesen Union Investment, die Gewinnlage trotz hoher Inflation auch 2023 für sehr gut: "Treiber sind in den USA die Infrastruktur-und Klimaschutzprogramme, so wie auch in der EU. Hier wird es neue Gewinner geben, oftmals gut bekannte Unternehmen wie eine RWE. Durch den Ausbau der Erneuerbaren ist sie zur Wachstumsaktie avanciert."

"Bonds are back", meint Defend von Amundi. "Nach dem großen Repricing sind Anleihen zur Diversifizierung wieder gefragt. Wir erwarten, dass sich die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien stabilisiert und in den negativen Bereich zurückkehrt. Zu Beginn des Jahres bevorzugen wir hochwertige Unternehmens-und Staatsanleihen, eine aktive Durationssteuerung sowie US-gegenüber europäischen Anleihen. Hochzinsanleihen könnten gegen Jahresende eine selektive Wahl werden. Die Bewertungen sind noch nicht attraktiv und das Ausfallrisiko immer noch hoch." Auch Gutmann-Partnerin Claudia Figl setzt auf Sicherheit: "Nach Jahren spricht wieder einiges für Pfandbriefe. Diese Anleihen haben eine zusätzliche Besicherung, bieten dennoch meist höhere Renditen als bei vergleichbaren Staatsanleihen." Tilmann Galler von JP Morgan erwartet, dass Unternehmensanleihen bester Bonität im nächsten Jahr die Aktiengewinne schlagen könnten, weil Margen und Unternehmensgewinne zurückkommen.

Fossile Brennstoffe haben nicht erst seit dem Ukraine-Krieg die erneuerbaren Energien outperformt, sondern etwa im US-Leitindex S&P 500 schon in den letzten drei Jahren. Doch der von Inyova erstellte Impact Index, der Anlagetrends vierteljährlich erhebt, lässt vermuten, dass sich das Blatt wendet. "Durch Putins Angriff sind insbesondere bei den 18-bis 30-Jährigen die Erneuerbaren Energien wieder mehr in den Fokus gerückt. Sie haben soziale Themen wie die Frage der Geschlechtergleichstellung oder auch Bildungsthemen verdrängt", berichtet Susanne Schaller, Investment-Managerin bei Inyova. "Anleger favorisieren alternative Transportportmittel, aber auch Hersteller pflanzlicher Ernährung."In Summe werde sehr viel privates Kapital, "aber auch viel EZB-Geld durch grünes quantitatives Easing fließen",r echnet Monica Defend, Leiterin des Amundi Instituts, "das bietet interessante Gelegenheiten für Investoren."

China spaltet die Anlegergemüter

"Die chinesische Wirtschaft könnte im Jahr 2023 positiv überraschen, je nachdem, wie sie die Korrekturen am Immobilienmarkt und die Covid-19-Politik bewältigt", sieht Amundi-Leiterin Defend für China Potenzial, "obwohl wir das chinesische Wachstum für 2023 von 5,2 auf 4,5 Prozent gesenkt haben, bleibt es im Aufwärtstrend, und es sind mehr als die drei Prozent für 2022."Ein Risiko sei jedoch der geopolitische Druck, die zunehmende Konfrontation zwischen den USA und China. Das sieht auch Claudia Figl, Partnerin der Bank Gutmann so: "Wir haben uns im März 2022 von chinesischen Aktien getrennt. Die Invasion Russlands in der Ukraine erinnerte uns einmal mehr daran, dass Renditen niemals auf totalitären Böden wachsen." Sie bevorzugt etablierte Unternehmen mit starkem Wachstum in Emerging Markets wie Starbucks.



Hässliches Immobilienjahr

"2023 wird fast weltweit ein hässliches Immobilienjahr",befürchtet Tilmann Galler. Die US-Immobilienpreise sind in den letzten fünf Jahren um fast 80 Prozent gestiegen, hoch sind sie auch in Kanada und Großbritannien. Die Hypothekarzinsen in den USA haben sich in einem Jahr mehr als verdoppelt. Der Unterschied zur US-Immokrise 2005 und 2006 liegt darin, dass es am Häusermarkt derzeit keine entsprechenden Überkapazitäten gibt. Auch in Europa sind die Banken bei Finanzierungen restriktiver geworden und verlangen höhere Risikoaufschläge.