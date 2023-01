Wie es mit Krypto und Meme-Stocks weitergeht

Der Befund fiel eindeutig aus: Der Patient ist mindestens scheintot. "Ein künstlich induzierter letzter Atemzug vor dem Weg zur Irrelevanz", beschrieb die Europäische Zentralbank (EZB) Ende November den Zustand der Krypto-Währung Bitcoin. Die Einschätzung basierte nicht zuletzt auf dem spektakulären Kollaps der Krypto-Börse FTX, die am 11. November mit Milliardenverbindlichkeiten in die Insolvenz geschlittert war. Die plötzliche Pleite einer der größten Handelsplattformen hatte den Kryptomarkt tatsächlich in arge Turbulenzen versetzt. Allerdings war die Ernüchterung schon in den Monaten davor zu spüren gewesen.

"Die Stimmung gegenüber Krypto ist in Europa derart feindlich", ärgert sich die österreichische Krypto-Expertin Anita Posch über solche Prognosen. "In afrikanischen Ländern ist der Use-Case für Bitcoin so viel klarer. Es geht hier nicht um Spekulation. Es geht darum, Grundrechte wie das Recht auf Eigentum oder Privatsphäre zu gewährleisten." Posch propagiert die gesellschaftliche Wirksamkeit der Blockchain-Währungen. Als Beispiel nennt sie Simbabwe, ein Land mit Fremdwährungskontrollen: "Wenn du Geld überweisen möchtest, ist das mit vielen Einschränkungen und bürokratischem Aufwand verbunden." Die simbabwische Diaspora schickt laut der Landeszentralbank pro Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Heimat. Die meisten dieser Transaktionen laufen über Transferanbieter wie Western Union, die zehn bis 15 Prozent Gebühren vorschreiben. "Die Menschen müssen das Geld in den Filialen abholen und fahren dafür zum Teil stundenlang. Das kannst du natürlich mit Krypto-Währungen viel einfacher machen." Bitcoin und Co. seien insofern ein Beitrag zur persönlichen Freiheit.



Da virtuelle Währungen in afrikanischen Ländern immer öfter als Zahlungsmittel dienen, habe hier der Krypto-Crash aber noch eine ganz andere Bedeutung als für jene, die bloß damit spekulieren: "Wenn Bitcoin an Wert verliert, ist das für die Leute hier schlimmer. Darum rate ich, Bitcoin immer gleich auszugeben, wenn man sich diese Volatilität nicht leisten kann." Was den Fall der insolventen Börse FTX und deren Gründer Sam Bankman-Fried betrifft, ist Posch überzeugt: "Das ist ganz klarer Betrug gewesen. Das war das Pyramidensystem, von dem bei Bitcoin immer geredet wird."

Tatort Bahamas

Ganz ähnlich sieht das der Filmemacher Tobias Deml, der Ende November auf den Bahamas war, dem FTX-Firmenstandort und Lebensmittelpunkt von Bankman-Fried, um dort für einen Dokumentarfilm über die Kryptobranche zu recherchieren. Der in New York lebende Österreicher sieht in dem Fall "eine gigantische Geldwaschanlage" am Werk, glaubt aber, dass der Kryptomarkt trotzdem eine Zukunft habe: "Meiner Meinung nach wird Krypto nicht verschwinden." Je mehr finanzielle Bildung verfügbar sei, desto mehr könnten sich Privatanleger:innen auch vor Risiken und Betrug schützen, meint Deml. Ein Beitrag dafür sei seine jüngste Produktion: In "Gaming Wall Street" beleuchtete der Regisseur den Memestock-Boom des Jahres 2021, bei dem ausgewählte Aktien wie jene des wirtschaftlich angeschlagenen Computerspiel-Händlers GameStop in Online-Foren künstlich gepusht und dabei auch traditionelle Big Player der Finanzbranche überrumpelt wurden. Viele sprachen damals von einer Revolution des Finanzsystems, und Deml erkennt tatsächlich nachhaltige Veränderungen: "Das hat dafür gesorgt, dass das Sentiment, also die öffentliche Meinung zu einem Unternehmen, ein neuer, fundamentaler Faktor für den Aktienkurs wird. Die Kinokette AMC zum Beispiel wäre ohne den Memestock-Hype pleitegegangen. Und der E-Automarkt hat sich auch wegen der Bewertung der Tesla-Aktie so positiv entwickelt. Die Memestock-Bewegung hat klar gemacht, dass man das Sentiment ernst nehmen muss." Hier sieht der Filmemacher auch die zentrale Schnittmenge zwischen der Krypto-Bewegung und der Memestock-Community: Beide agieren unabhängig von den traditionellen Finanzmarkt-Strukturen.