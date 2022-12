Johanna Pirker: "Der Schritt zum Metaverse ist noch groß"

"Wir glauben, dass das Metaverse der Nachfolger des mobilen Internets ist. Wir werden uns anwesend fühlen-so als ob wir mit Menschen beisammen wären, egal wie weit wir voneinander entfernt waren",mit diesen Worten skizzierte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor einem Jahr seine Vorstellung der nächsten Internetrevolution. Nach der Vision kommt die große Ernüchterung: Der Meta-Konzern soll bereits mehrere Milliarden US-Dollar in die Entwicklung seiner Metaverse-Plattform gesteckt haben, jedoch nur wenige Nutzerinnen und Nutzer damit erreichen. Und selbst in der Technologiebranche herrscht Uneinigkeit darüber, ob das Metaverse nur ein Schlagwort oder eine Innovation ist. Die Informatikerin Johanna Pirker beschäftigt sich als Assistenzprofessorin an der TU Graz und ETH München und seit November als Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit Virtual Reality und Gaming. Die Expertin sieht viel Hype um das Metaverse, aber auch viel Potenzial für die Gesellschaft.

Es gibt viele unterschiedliche Definitionen und Auffassungen vom Metaverse, was ist Ihre?

Johanna Pirker

Der Begriff wird oft verwechselt mit anderen wie virtuelle Welten oder Augmented Reality. Virtuelle Welten, zu denen ich seit 2010 forsche, sind Welten, in denen man sich als Avatare zum Beispiel in 3D-Räumen trifft. Das Metaverse will aber einen Schritt weiter gehen: nämlich durch Interoperabilität verschiedene Räume zusammenzubringen, in denen man Freunde treffen, spielen oder arbeiten kann. Das kann mit Technologien wie Virtual-Reality-Brillen oder Augmented Reality-also erweiterter Realität-unterstützt werden, um die digitale und reale Welt zu verschmelzen. Die Idee von Metaverse ist, das alles zusammenzuführen.

Warum wird jetzt so viel über das Metaverse diskutiert? Diese virtuellen Räume gibt es ja schon länger.

Pirker

Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite sind wir technologisch fortgeschritten. Wir haben in einem Forschungsprojekt vor Jahren probiert, virtuelle Lernräume in der Plattform "Second Life" aufzubauen. Die wurden jedoch nicht angenommen, weil die wenigsten Menschen die technischen Voraussetzungen wie eine ausreichend leistungsfähige Internetverbindung oder die notwendige Grafikkarte hatten. Inzwischen ist die Technologie so zugänglich geworden, dass die virtuellen Welten über einen Web-Browser abrufbar sind. Zweitens haben wir bei Virtual Reality nun Brillen auf dem Markt, die im Vergleich zu früher günstiger sind. Und der dritte Grund ist der gesellschaftliche Aspekt. Durch die Pandemie und die Zeit im Homeoffice haben wir gemerkt, was an Tools wie Zoom gut funktioniert und was fehlt. Für ein Begräbnis einen Zoom-Call zu machen, fühlt sich nicht gut an. Aber in einer virtuellen Welt kann ich eine digitale Ko-Präsenz schaffen-das ist eine ganz andere Art, digital Zeit miteinander zu verbringen, als sich nur in einem Call zu sehen. Das Spiel "Animal Crossing" wurde zum Beispiel schon für Geburtstagsfeiern genutzt. Außerdem gehen große Firmen wie Microsoft in Richtung Game-Technologie. Eine Welt wie "World of Warcraft" funktioniert seit mehr als zehn Jahren, das Know-how für das Design von 3D-Welten ist bereits da. Diese Erfahrungen der Spieleindustrie drängen jetzt in den Gesamtmarkt.

Wo stehen wir bei der Akzeptanz vom Metaverse? Ist der Status vergleichbar mit den frühen Tagen der Social-Media-Plattformen?

Pirker

Beim Metaverse bin ich etwas kritisch, da der Begriff gerade gehypt wird und viele Unternehmen versuchen, auf diesen Trend aufzuspringen. Wo wir sehr weit vorangekommen sind, ist der Bereich Virtual Reality, da können wir uns in Österreich viel vom US-oder asiatischen Markt abschauen. Dort wird die Technologie schon für medizinische und Industrie-Anwendungen eingesetzt. Bei uns gibt es Skepsis gegenüber neuen Technologien, und bei virtuellen Welten ist das ähnlich.