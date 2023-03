NFT: Krypto-Kunst für das Volk

Was waren das für Zeiten, 2021 am Kryptomarkt: Eine NFT-Bildcollage des Künstlers Beeple wurde bei Christie 's um 69 Millionen, ein NFT-Werk des Künstlers Pack um knapp 92 Millionen US-Dollar versteigert. Der NFT zum digitalen Sammlerstück CryptoPunk #5822 kam bei Sotheby's um 23,7 Millionen US-Dollar unter den Hammer. Und was nicht bei den klassischen Auktionshäusern sündteuer versteigert wurde, wechselte den Besitzer über Online-Marktplätze wie OpenSea, SuperRare, Rarible, Art Block oder Mintable. Museen, Künstler und deren Nachlässe entdeckten die Tokenisierung ihrer Kunst als neue Einnahmequelle für sich. Pioniere waren hier die altehrwürdigen Uffizien in Florenz. Nach enormen Verlusten in der Corona-Pandemie ließen sie einige ihrer teuersten und wichtigsten Kunstwerke in den Originalmaßen als NFTs anfertigen und fanden dafür reißenden Absatz. "2021 wurden noch weltweit am Kunstmarkt Non Fungible Tokens um 50 Milliarden US-Dollar verkauft", berichtet Sophie Neuendorf, Vizepräsidentin von Artnet, einem Kunstdatenanbieter und Online-Dienstleister für den internationalen Kunsthandel. Auch das Wiener Belvedere hoffte mit den 10.000 NFTs zu einer digitalen Kopie von Gustav Klimts berühmtem "Kuss" viele Millionen in die Museumskasse zu spülen. "Die Branche wurde innerhalb von kürzester Zeit sehr schnell nach oben gepusht. Und so schnell das alles kam, war es wieder unten", berichtet der direkt betroffene Wiener Streetart-Künstler Marcin Glod.

NFT-Launch während des Absturzes

Denn die genannten Zahlen waren nur wenige Monate später Geschichte. Mit dem Krypto-Crash ab Frühjahr 2022 und der Pleite der Krypto-Börse FTX brach auch der Markt für NFT-Kunst ein. Mittendrin war Marcin Glod, der noch im Frühjahr 2022 auf der "Asia Investment &Banking Conference" in Dubai als NFT-Projekt des Jahres ausgezeichnet wurde. Prämiert wurde sein "Crypto Panther Club",mit dem der 29-jährige Künstler durchstarten wollte. Er wollte seine Sammlung aus 5555 NFT-Kunstwerken monetarisieren und den Käufern seiner Crypto-Panther Goodies aus der analogen Welt bieten. Mit dem NFT kaufte man automatisch die Eintrittskarte in den Crypto Panther Club mit Einladungen zu exklusiven Villenpartys mit prominenten DJs und einer VIP-Eintrittskarte zu allen Kunstausstellungen des Crypto Panther Clubs. Obendrein wurde mit dem Kauf eines Panther-NFTs in Aussicht gestellt, Kunstwerke im Gesamtwert von 300.000 Euro zu gewinnen.

"Wir wollten natürlich mit dem österreichischen Projekt viel bewegen und vor allem internationales Publikum erreichen. Unser Ziel war es, alle NFTs zu verkaufen. Leider sind wir nicht so weit gekommen", klingt Marcin Glod heute ein wenig desillusioniert. "Ich hatte in den Vorjahren auch schon NFTs aus meinen Kunstwerken gemacht. Dann kam die Idee, eine Serie zu machen. Unser Launch in Dubai war genau zu dem Zeitpunkt, an dem alles einbrach und die Masse nicht mehr wirklich an NFT glaubte. Wir haben super viel Geld verloren", erzählt Glod. Denn die großzügigen Mitgliedervorteile mussten finanziert werden. "Trotzdem haben alle Members bis heute besondere Kunstwerke von mir erhalten, Streetwear-Kleidung sowie Partys in Wien oder London", betont der Künstler. Die Krypto-Welt sei leider auch voller Betrüger, die den Markt zerstört und manipuliert haben: "Hunderte Projekte haben Millionenbeträge kassiert und sich dann allerdings nie wieder gemeldet. Diese Projekte haben so die Glaubwürdigkeit neuer Projekte infrage gestellt."