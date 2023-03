Warum Insekten als Lebensmittel nicht massentauglich sind

Die Reaktionen waren heftig, als die EU Ende Jänner weitere Insekten als Lebensmittel zuließ. Die erste Aufregung hat sich gelegt, aber essbare Insekten bleiben ein Thema. Deren zunehmende Verbreitung in Europa fußt auf einem Report des niederländischen Insektenforschers Arnold van Huis gemeinsam mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) aus dem Jahr 2013. Demnach sind Insekten eine Proteinquelle mit Zukunftspotenzial, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Zugleich ist die Insektenzucht umwelt- und klimafreundlicher als die herkömmliche Tierzucht. Diese beansprucht laut FAO rund 70 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Flächen und ist für 14,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, Greenpeace zufolge sind es 20 Prozent. Da sich die Nachfrage tierischer Produkte vom Jahr 2000 bis 2050 mehr als verdoppeln werde, braucht es laut FAO-Bericht "innovative Lösungen": Insekten benötigen weniger Platz, Futtermittel und Wasser als Rinder, Schweine und Hühner. Ihre Aufzucht verursacht geringere Emissionen. Als Kaltblütler sind sie extrem effizient dabei, Futter in Protein zu verwerten. Ihr essbarer Anteil ist mit 80 bis 100 Prozent extrem hoch. Mit den Vorzügen der Insektenzucht werben auch Anbieter von insektenbasierten Nahrungsmitteln in Europa, frei nach dem Motto: ist gesund, schmeckt gut und ist klimaschonend. Was aber müsste passieren, damit essbare Insekten tatsächlich den erhofften positiven Effekt auf das Klima haben- zumindest hierzulande?

Mehlwurmzucht in Kärnten

In Europa, wo der Energieeinsatz für die Insektenzucht wohlgemerkt höher ist als in tropischen Gebieten, gibt es mehrere größere Insektenzuchtfarmen. Als europäischer Vorreiter in Sachen Zucht und Forschung gelten die Niederlande, der größte Züchter ist heute Ynsect in Frankreich. Auch in Österreich existiert eine Branche, wenn auch überschaubarer. Im Kärntner Lavanttal etwa züchtet Andreas Koitz von Prime Insects in seiner Hof-Manufaktur seit 2017 Mehlwürmer, mitunter für den menschlichen Verzehr. "Im Gegenzug zu den großen, investorengetriebenen Zuchtbetrieben sind wir eigenfinanziert und arbeiten schon jetzt wirtschaftlich", sagt er. Der Hof ist ihm zufolge der erste und angeblich einzige biologische Mehlwurmzuchtbetrieb in Europa. Im Moment ist allerdings nur der Betrieb selbst biozertifiziert. Eine Bio-Auszeichnung für essbare Insekten gibt es bisher nicht. Als Bio-Betrieb verzichtet Koitz auf Futtermittel, das mit Chemikalien oder Schwermetallen belastet sein könnte. Er füttert vor allem mit Weizenkleie, einem Nebenprodukt der Mehlproduktion, sowie mit Bierhefe aus dem Brauvorgang oder Obst und Gemüse, das für den Handel nicht passt. Die Insekten verarbeitet er selbst zu Produkten wie Schoko-Würmchen, Müsliriegel oder Brotbackmischungen mit Mehlwurm-Anteil. Er verkauft sie im Online-Shop, auf Messen und Märkten. Mit seinen Insektenprodukten will er "den Auswüchsen der Landwirtschaft entgegensteuern": weg von billigem und hin zu seltener konsumiertem, hochwertigem Fleisch plus Insekten als Ergänzung. Ansprechen möchte er vor allem Menschen, die einen Bedarf an hochwertigem Protein haben, etwa sehr sportliche oder ältere Personengruppen.

Das Unternehmen ZIRP Insects mit Sitz in Wien will mit seinen Produkten-vom Proteinriegel mit Buffalowurmmehl bis zu gefriergetrockneten Snack-Grillen-ebenfalls Sportlerinnen und Sportler erreichen, aber auch Menschen, die ihren Fleischkonsum reduzieren wollen, sowie Flexitarier und Veganer. "Insekten sind eine ideale Ergänzung zu pflanzlicher Ernährung", sagt Firmengründer Christoph Thomann. Die Produkte gibt es unter anderem im eigenen Online-Shop zu kaufen, die pflanzenbasierten Burger-Laibchen mit gemahlenen Buffalowürmern auch im Supermarkt. Das Unternehmen bezieht die Insekten von großen europäischen Zuchtfarmen, unter anderem in den Niederlanden und Belgien. Auch dort werden sie mit Überschüssen gefüttert, etwa Altbrot, Biertreber oder für den Verkauf ungeeigneten Karotten. "Für die Insektenzucht wird nichts extra produziert", betont Thomann, "das Futtermittel steht nicht in Konkurrenz zu Lebensmitteln."