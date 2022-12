Umweltministerin Gewessler: "Brauchen jährlich 16 Milliarden Euro für grüne Investments"

Die Hälfte der grünen Fonds in Europa sind in fossile Energien investiert – zu diesem Ergebnis kam kürzlich ein europäisches Rechercheprojekt der Plattform "Follow the Money". Auch in Österreich enthalten viele als nachhaltig präsentierte Finanzprodukte klimaschädliche Investments. Umweltministerin Leonore Gewessler will dieses Greenwashing bekämpfen. Denn für die Klimawende brauche es auch das Geld von Privatanlegern.