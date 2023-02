Warum es österreichische Unternehmen nach Afrika zieht

Kriege, Hungersnöte und Armut prägen unser Bild von Afrika. Doch wer Afrika nur mit Krisen verbindet, unterschätzt das Potenzial dieses Kontinents. Auf einer Gesamtfläche von 30.221.500 Quadratkilometern-also in etwa dreimal so groß wie Europa-finden sich die weltweit größten Reserven an Kobalt, Diamanten, Platin und Uran. Afrika verfügt zudem über 40 Prozent des weltweiten Goldes und bis zu 90 Prozent der Bestände von Chrom und Platin. Auch zwölf Prozent der globalen Ölvorräte sowie sieben Prozent des Erdgases lagern im Boden des Schwarzen Kontinents. Doch der Rohstoffreichtum Afrikas ist Fluch und Segen zugleich. Viele der 55 Staaten wurden zum Spielball rohstoffhungriger Industrienationen, und zahlreiche Konflikte aus der Zeit des Kolonialismus prägen noch heute Afrikas Regionen. Aber die bereits bestehende große Abhängigkeit Europas von China und der Fachkräftemangel am alten Kontinent führen zu einem grundlegenden Umdenken in Bezug auf Afrika. Dietmar Kotras, der mit seinem Beratungsunternehmen Maliroso Corporate Advisory deutsche und österreichische Firmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien begleitet: "Afrika hat viele unerschlossene Rohstoffe, Ressourcen und Märkte, die für Unternehmen und Staaten weltweit attraktiv sind. Die wirtschaftlichen Reformen in vielen Ländern und die zunehmende politische Stabilität tragen dazu bei, dass Afrika für Investoren und Unternehmen zusehends attraktiver wird. Auch China hat dies schon längst realisiert und ist bereits äußerst präsent am Kontinent."



Startup-Ökosystem

Afrika bietet mit seinen fast 1,4 Milliarden Menschen, mit über 500 Millionen Internetnutzern und mit mehr als 330 Millionen E-Commerce-Kunden für jene Unternehmen große Chancen, die das kometenhafte Wachstum Indiens und Chinas verpasst haben. Laut einem Bericht von Accenture aus dem Jahr 2022 haben in den letzten zehn Jahren mehrere afrikanische Länder ein nachhaltiges Wachstum des internetbasierten BIP (iGDP) erzielt-in vielen Fällen verdoppelte es sich seit 2012 von 1,5 Prozent auf mehr als drei Prozent. In Kenia, Marokko, Senegal und Südafrika beispielsweise wird der Anteil der vom Internet angetriebenen Wirtschaft dem Bericht zufolge bis 2050 etwa sechs Prozent betragen, ähnlich wie in den USA heute. Andere Länder wie Ghana werden zwischen vier und fünf Prozent des BIP erreichen, was dem heutigen Niveau Brasiliens entspricht. Laut einem aktuellen Bericht von Google in Kooperation mit der International Finance Corporation (IFC),einer Tochtergesellschaft der Weltbank, könnten diese Trends dazu beitragen, dass die Internetwirtschaft in Afrika 2025 ein Volumen von bis zu 180 Milliarden US-Dollar erreichen kann. Bis 2050 könnte dieses Volumen sogar auf 712 Milliarden US-Dollar wachsen. Afrika ist auch die Heimat eines florierenden Start-up-Ökosystems. Seit 2020 haben sich die Risikokapitalinvestitionen deutlich erholt und erreichten laut der Studie 2021 mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar. Zwischen 2015 und 2021 sind die Investitionen um mehr als das Zehnfache gestiegen. Diese Investitionen treiben neue Technologien und innovative Unternehmen auf dem Kontinent voran.