Türken in Österreich: „Ich will meine Großeltern da rausbringen“

Ein 22-jähriger Wiener namens Sebastian wird am nächsten Tag einfach so 20 Generatoren vorbei bringen und den erstaunten Helfern seine Beweggründe schildern. In seiner schweren Kindheit sei ihm ein Türke ein guter Freund gewesen. Das sei nun sein Dank.

Eine Hilfszentrale in Wien-Liesing. In der Halle, in der sonst türkische Hochzeiten gefeiert werden, werfen sich die vorwiegend jungen Helfer Säcke zu. Sie kommen seit Tagen nach der Arbeit oder haben sich Urlaub genommen, um Erdbebenopfer in der türkisch-syrischen Grenzregion mit dem Notwendigsten zu versorgen. In einem Verschlag kochen Mitarbeiter des Hallenbesitzers türkischen Tee für die Freiwilligen. Kleidungsstücke werden abgesehen von dicken Pullis und Jacken nicht mehr angenommen. Umso begehrter sind Medikamente, Windeln, Decken oder Stromgeneratoren.

Es sind Geschichten, die zeigen, wie weit die Hilfsbereitschaft in den ersten Tagen nach dem verheerenden Erdbeben am 6. Februar 2022 über die türkische Community hinausging. Doch allen ist bewusst: Die anonyme Hilfsbereitschaft schwindet - wie nach jeder Naturkatastrophe - rasch. Umso zentraler wird die private Hilfe innerhalb der Familien und Bekanntenkreise über die Grenzen hinweg. Denn für viele Überlebende im Erdbebengebiet geht die persönliche Katastrophe jetzt erst richtig los.

Es sind solche Geschichten der Solidarität, die auf Social Media kursieren, um Mut zu machen und abzulenken vom drängenden Gefühl der Ohnmacht angesichts der laut Weltgesundheitsorganisation größten europäischen Naturkatastrophe seit einem Jahrhundert – mit bis zu 70.000 Toten, 85.000 Verletzten und Hunderttausenden Obdachlosen in einem zerstörten Gebiet so groß wie Österreich.

Die Angehörigen brauchen nach Tonnen an Kleidung, die sie in den ersten Tagen erreichten, nun vor allem finanzielle Hilfe. Aber auch Unterstützung bei der Suche nach einem festen Dach über dem Kopf. Denn tausende Häuser sind eingestürzt oder einsturzgefährdet. Die Angst vor weiteren Nachbeben geht um.

Decken werden noch in Lkws verfrachtet, der Rest im Hintergrund geht an die Caritas, weil am Ende sogar zu viel Kleidung gespendet wurde.

„Sie gehen wie Zombies durch den Alltag, weil sie in Gedanken ganz wo anders sind“, schildert Yüksek die Stimmungslage in der Community nach der kollektiven Erschütterung.

Der 37-jährige Politiker sitzt mit Ümit Günes in dessen leeren Veranstaltungssaal in Wien-Liesing. Hier rollte ein paar Stunden nach dem frühmorgendlichen Beben die erste große Hilfsaktion an. Günes’ Freund, der 27-jährige Unternehmer Alim Uslucan wollte einen Reisebus mit Hilfsgütern voll bekommen und legte einen Stopp bei Günes ein. Ihr Spendenaufruf über Facebook und TikTok sprengte das Fassungsvermögen des Busses um ein Vielfaches. Tausende Kisten und acht prall gefüllte Lkw später verlagerte sich die Hilfsaktion in die Hochzeitshalle ein paar Gassen weiter. „Ein Lkw-Fahrer kam erst beim Einladen drauf, dass er 30 Tote in der Großfamilie hat. Er fuhr trotzdem“, erinnert sich Yüksek. „Ich kenne einen Friseur in Favoriten: auch 30 Tote. Ein Freund, der letzten Samstag bei mir Hochzeit feiern wollte: 60 Tote“, sagt Günes. Tote zählen, Alltag in vielen Familien.

In Österreich leben rund 300.000 Menschen mit türkischen Wurzeln, 120.000 besitzen noch den türkischen Pass. Die Erdbebenregion rund um die Großstadt Gaziantep nahe der syrischen Grenze zählt nicht zu den klassischen Herkunftsregionen türkischer Gastarbeiter – diese liegen in Zentralanatolien. Es bestehen dennoch enge Bande. Der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, schätzt die Zahl der Austrotürken aus dem Raum Gaziantep auf grob 10.000, rund 5000 würden aus der Region Hatay an der syrischen Grenze stammen. Angesichts teils kinderreicher Familien kennt praktisch jeder jemanden, dessen Cousins, Nichten, Neffen, Tanten, Onkel, Großeltern unter Trümmern begraben wurden.