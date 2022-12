Wie kleine Marken den Elektronik-Markt aufmischen

Denkt man an Unterhaltungselektronik, so denkt man vor allem an Namen wie Samsung und Apple. Sie machten laut Marktforscher Counterpoint bei Smartphones im zweiten Quartal 2022 einen globalen Marktanteil von 21 und 16 Prozent aus. Knapp 60 Prozent des weltweiten Handy-Verkaufs fallen auf andere Hersteller. Unter sie reihen sich immer mehr Anbieter, die eine Alternative zu den Giganten anbieten wollen. Diesen Sommer präsentierte Carl Pei, der Gründer der Smartphone-Marke Oneplus, das Nothing Phone. Die Tech-Presse bezeichnet das Gerät als Anti-iPhone, für Pei ist es eine Alternative für frustrierte Nutzerinnen und Nutzer: "Konsumenten denken, dass Smartphone-Marken bewusst Features für nächste Launches zurückhalten, das stimmt aber nicht. Aber wenn sie so denken, sind sie wohl gelangweilt",erklärt er die Beweggründe in einem Interview mit dem Portal Engadget. Das Londoner Start-up will sich mit einzigartigen Produkteigenschaften von der großen Konkurrenz abheben, und auch in Österreich schlagen einige Hidden Champions einen ähnlichen Weg ein.

Audio aus Österreich

"Lauter Wahnsinnige, die das gerne tun, Patente halten und innovativ sein wollen."So beschreibt Martin Seidl, Gründer von Austrian Audio, den Antrieb zum Aufbau des eigenen Unternehmens. Und das mit Erfolg: Mikrofone von Austrian Audio werden auf Welttourneen von den größten internationalen Stars verwendet: Die Sound-Engineers der Rolling Stones, von Sting, Bon Jovi oder auch Jeff Beck greifen auf die Mikrofone und Kopfhörer aus Wien zurück. Der ORF nutzt diese für die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts in 98 Länder. Neben anderen Innovationspreisen konnte Austrian Audio auch den wahrscheinlich wichtigsten Preis der Branche, den "Tec Award 2022",für den besten Kopfhörer des Jahres-den Hi-X65-gewinnen.



Unternehmen wie Austrian Audio eint die Motivation, auf dem Markt eine Alternative zu den großen Global Playern wie Sony, Samsung oder Apple zu bieten. Gerade in Europa wollen die vergleichsweise kleinen Betriebe mit Qualität, Design und Service punkten-und auch in Umwelt-und Nachhaltigkeitsfragen dem großen Mitbewerb voraus sein. In Wien-Liesing bei Austrian Audio hat man sich nicht per Zufall zusammengefunden. Ein Teil der Geschichte geht auf den renommierten Hersteller AKG zurück, der nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten 2016 schließen musste. Martin Seidl gründete 2017 mit anderen Ex-Kollegen Austrian Audio, um sich auf dem Profiakustik-Markt zu etablieren. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter und exportiert den Großteil seiner Produkte ins Ausland.