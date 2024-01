„Mein Kampf“ und mehr

Grazer FPÖ-Affäre: Nazi-Fundstücke und Erinnerungslücken

Bei einem langjährigen Grazer FPÖ-Funktionär wurden etliche Dateien mit nationalsozialistischem Inhalt gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was in den Werken zu lesen ist und was er dazu zu sagen hat.