Ex-Kanzler Kurz: „My ‚old‘ and ‚new‘ world“ (Folge 6)

Sebastian Kurz ist nach seinem Abschied aus der Politik unter die Unternehmer gegangen. Mitunter mischt sich seine „alte“ und seine „neue“ Welt dann aber doch. Zum Beispiel, wenn in einer Bar in der Wiener Innenstadt groß gefeiert wird. In der sechsten Folge des profil-Investigativpodcasts „Nicht zu fassen“ über Sebastian Kurz beleuchten wir das bemerkenswerte Business des Ex-Kanzlers und früheren ÖVP-Chefs – vom israelischen Cyber-Security-Startup, das eine Milliarde Dollar wert sein soll, über ein stattliches Signa-Honorar bis hin zu einer Jausenstation in Salzburg. Gast im Podcast-Studio ist der Investigativjournalist Alexander Fanta von der Plattform „Follow the Money“.