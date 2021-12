Guten Morgen!

Am Ende seine politischen Karriere musste Sebastian Kurz, 35, dann doch zugegeben, dass ihm in seiner Zeit als Spitzenpolitiker der eine oder andere Fehler passiert ist: „Man muss als Kanzler jeden Tag so viele Entscheidungen treffen“, sagte er an diesem geschichtsträchtigen Donnerstag in der Politischen Akademie der Volkspartei in Wien-Meidling, „dass man schon in der Früh weiß, dass auch falsche Entscheidungen dabei sein werden.“ profil-Politikchefin Eva Linsinger kommentiert den Kurz-Abschied so: „Gescheitert ist er an sich selbst.“ Kurz sei, so Linsinger in ihrer Video-Analyse, mit sehr großen Versprechungen ins Kanzleramt gestartet; ein neuer Stil, ein neues Land, eine neue ÖVP – auch keine Freunderlwirtschaft und keine Intrigen mehr. Spätestens mit der Veröffentlichung der Chat-Protokolle war dieser türkise Spin jedoch nicht mehr aufrechtzuerhalten, so Linsinger: „Die Ära Kurz ist zu Ende. Das bedeutet auch eine Neuaufstellung der ÖVP – auf die sie nur sehr bedingt vorbereitet ist.“