Nationalratswahl: Stehen die Wahlsieger schon fest?

In der letzten profil-Umfrage vor der Wahl bleibt die FPÖ auf Platz 1, die ÖVP festigt Platz 2 vor der SPÖ. Wie eng ist das Rennen an der Spitze und worauf wird es in den verbleibenden Wochen ankommen? Darüber sprechen Eva Linsinger und Peter Hajek, dessen Institut die Umfrage für profil erstellt hat.