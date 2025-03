2020 folgte ein Schuldspruch in erster Instanz – Grasser hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Nun entscheidet der Oberste Gerichtshof (OGH). Josef Redl und Stefan Melichar geben Einblicke in das größte Korruptionsverfahren, das die Republik je erlebt hat. Und was nun beim OGH zu erwarten ist.