Folge 4: Das Leben danach

In der sechsten Staffel von „Nicht zu fassen“ beschäftigen sich die profil Journalistinnen Natalia Anders, Daniela Breščaković, Nina Brnada und Eva Sager mit den Österreicherinnen, die freiwillig ihr Heimatland verlassen haben, um in den Dschihad zu ziehen. In der vierten Folge geht es um das Leben danach. Was erwartet die jungen Frauen nach ihrer Rückkehr in Österreich?