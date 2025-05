Folge 6: Was bleibt?

Nicht zu fassen. Staffel 6

Folge 3: Der Rechtsstreit

Acht Jahre lang leben Evelyn und Maria, die sich vor rund zehn Jahren dem IS angeschlossen haben, in einem Gefangenenlager in Syrien. In der Zwischenzeit führen ihre Eltern einen jahrelangen Rechtsstreit, um sie zurück nach Österreich holen zu können.