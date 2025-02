Folge 4. Fiona Springer von der FMA: Was sind die Tricks der Anlage-Betrüger?

Der junge Wirtschaftspodcast „Business-Klasse“

Schülerinnen und Schüler der BHAK 10 in Wien haben Persönlichkeiten aus dem heimischen Wirtschaftsleben in ihre Klasse eingeladen und ihnen jene Fragen gestellt, die sie wirklich interessieren: Wie gründet man ein Unternehmen? Was verdient man so als Social-Media-Star? Was sind die Tricks der Finanzbetrüger? Wie macht man Geld, statt Klarna-Schulden?