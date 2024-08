SPÖ-Flügelkämpfe: Warum brechen sie gerade jetzt aus?

Zuerst die Brucknerhaus-Affäre rund um den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger, dann die Kritik am Wahlprogramm von Doris Bures: Fünf Wochen vor der Nationalratswahl brodelt es in der SPÖ. Warum gerade jetzt? Und was bedeutet das für die Wahl?