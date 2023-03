Während die ÖVP um Profil bemüht ist, Karl Nehammer sich als tatkräftiger Kanzler positionieren möchte und die SPÖ auf offenem Balkon streitet, klettert die Kickl-FPÖ in den Umfragen unaufhaltsam nach oben. Diese Situation erinnert frappant an die Jahre 1999 und 2011. Auch damals lag die FPÖ, einmal unter Haider, dann unter Strache, in den Umfragen über 30 Prozent und vor SPÖ und ÖVP. Viel musste die Blauen auch damals nicht tun, die beiden Traditionsparteien erledigten das Geschäft für die Freiheitlichen. Aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass die blauen Bäumen wieder sehr schnell gestutzt wurden. Die FPÖ ist der politische Blitzableiter des Landes, wo der Ärger der Menschen einschlägt. Ob der Höhenflug der Blauen anhält, liegt in Wirklichkeit nur in der Hand der anderen Parteien.