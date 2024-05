Von Ursula Stenzel bis Lena Schilling: Warum scheitern Quereinsteiger?

Quereinsteiger:innen in die Politik gibt es immer wieder. Aber vor allem bei EU-Wahlen ist ihre Dichte besonders groß. Warum ist das Europaparlament so beliebt bei Quereinsteigern – und wieso scheitern in Brüssel so viele?