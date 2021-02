profil: Wie politisch ist die Sorority? Brandl: Natürlich verstehen wir uns als politisches Projekt. Neulich sind wir gefragt worden, ob wir uns als Feministinnen sehen. Natürlich sehen wir uns als Feministinnen. Wir führen nur manche Diskussionen nicht. Kaiser: Wir reden jetzt nicht über unterschiedliche Strömungen des Feminismus, das ist für uns irrelevant. Differenzen im Feminismus herauszupicken, ist meiner Meinung nach eine ganz schlechte Strategie, um gemeinsam etwas zu erreichen. Unser Ziel ist einfach so groß und so laut wie möglich zu werden. Brandl: Wir wollen nicht spalten, wir wollen so viele wie möglich sein und diese Kraft nutzen. Wir respektieren und bewundern natürlich auch, was die feministischen Generationen vor uns erreicht haben – aber unser Weg muss natürlicher anders verlaufen. Das Vorurteil, dass unsere Generation in der falschen Illusion lebt, dass wir schon alle gleichberechtigt sind, können wir jedenfalls nicht bestätigen. Kaiser: Deshalb werden wir noch lauter darauf pochen, dass sich im Bereich Arbeitsmarkt etwas ändern muss. In den letzten zwanzig Jahren hat sich in Österreich sehr wenig getan, was Teilzeit, die Einkommensschere oder Frauengesundheit betrifft. Ich glaube die Frauenlobby in Österreich ist sehr versprenkelt und nicht funktional.