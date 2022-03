Digitale Gesundheitslösungen aus Wien

Das rasche Wachstum wurde Anfang 2020 wegen der Corona-Pandemie jäh gebremst, erzählt Gründer Baher Al Hakim: „Alle unsere Kunden waren dann nur noch auf Covid-19 konzentriert.“ Laufende Projekte wurden gestoppt und Medicus Ai musste die Strategie ändern. Zunächst wurden Lösungen für automatisierte Abläufe rund um Covid-Tests angeboten. „Der Großteil unserer Mitarbeiter fokussierte sich auf Covid“, sagt Al Hakim. Im März 2021 wurde in Deutschland eine Sicherheitslücke in einer Medicus-Software für Testzentren aufgedeckt. Der Fehler wurde in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rasch behoben; es waren laut der Firma nur Datensätze von sechs Nutzern betroffen. Der Imageschaden hält sich laut Al Hakim in Grenzen: „Unser offener Umgang und die rasche Reaktion haben dazu beigetragen, dass die Zahl der Kunden in den Monaten nach diesem Zwischenfall am höchsten war.“ Die Sicherheitsvorkehrungen wurden seither „massiv verstärkt“.