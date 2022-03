Handys für die ältere Generation

Wie sieht es mit der Expansion ins Ausland aus?

Das Headquarter ist in Linz, von hier aus gehen wir in die Welt. Emporia ist mit seinen Produkten mittlerweile in 30 Staaten in Europa präsent. Diese Märkte wollen wir weiter ausbauen und verstärken, bevor wir in neue Länder gehen. Wir haben Vertriebsniederlassungen und Vertriebsteams in Brüssel, Frankfurt, London, Mailand und Paris. In Shenzhen in China erfolgen Software-Design, Mechanical-Design, Komponenten-Beschaffung und -Einkauf sowie Produktion und Qualitätskontrolle.