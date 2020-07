Zuckerschock

600.000, 700.000 oder doch eher 800.000? Die genaue Zahl von Menschen mit Diabetes in Österreich kann nur geschätzt werden. Fest steht aber: Die Zahl der Erkrankten steigt stark und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Dabei können die Folgen dieser Krankheit drastisch sein: An den Folgeerkrankungen von Diabetes stirbt in Österreich alle 50 Minuten ein Mensch. Die meisten Erkrankten haben Diabetes mellitus Typ 2, früher als Altersdiabetes bezeichnet - dieser Begriff passt heute nicht mehr, denn die Erkrankung tritt immer häufiger bereits im Kindesalter auf. Die Ursachen sind unter anderem falsche Ernährung und Bewegungsmangel.