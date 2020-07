Grüne Welle

Eine Schule in der Seestadt Aspern in Wien, ein Lehrlingsheim der ÖBB und eine Universitätsklinik in Graz sind auf den ersten Blick nicht zu vergleichen. Und doch haben diese Immobilien eine Parallele: Sie haben ein Zertifikat als ökologisch einwandfreies Projekt bekommen. Selbst wenn der Begriff Green Building inzwischen etwas aus der Mode gekommen ist, kommt heute kaum eine Gewerbeimmobilie in Österreich ohne eine grünen Zertifikat aus. Ob Büroturm, Supermarkt oder Gewerbepark: Damit soll bewiesen werden, dass Projekte nicht nur auf den Klimaschutz, sondern auch auf soziale Aspekte Rücksicht nehmen. Die Gründe: Einerseits lassen sich solche Projekte leichter verkaufen, andererseits können Besitzer und zukünftige Mieter auf diese Weise ihre grüne Gesinnung zur Schau stellen.