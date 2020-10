Herausfordernde Zeiten verlangen außergewöhnliche Lösungen

Die PreisträgerInnen (v.li.n.re.) Elisabeth Guggi, BA, BA (High Potential 2020 in der Kategorie Diversity), Florian Rohrauer, BSc (High Potential 2020 in der Kategorie CEE), Victoria Brödl, BA (profil High Potential 2020) und Daniel Wimmer, BSc (High Potential 2020 in der Kategorie Insurance) freuten sich über ein umfangreiches Karriere-Start-Package.