Nach der Niederlage: Macrons letztes Rendezvous

Dass die Rechtsaußen-Partei Rassemblement National die EU-Wahl in Frankreich gewinnen würde, war erwartet worden. Doch ein Ergebnis jenseits der 30 Prozent (prognostiziert werden 31,5) gilt als „historisch“. Tatsächlich hatte zuletzt im Jahr 1984 eine französische Partei bei der EU-Wahl mehr als 30 Prozent erreicht (ein Zusammenschluss konservativer und liberaler Kräfte kam damals auf 43 Prozent). Noch erstaunlicher ist der Erfolg des RN angesichts der Tatsache, dass mit Reconquête eine zweite Rechtsaußen-Partei kandidierte, die auf 5,5 Prozent kam.

Noch am Wahlabend zog Staatspräsident Emmanuel Macron, dessen Partei Renaissance gerade einmal halb so viele Stimmen wie der RN auf sich verbuchen konnte, die Konsequenzen. In einer überraschenden Rede an die Nation kündigte er die Auflösung des Parlaments und damit vorgezogene Neuwahlen für den 30. Juni und 7. Juli an.

Marine Le Pen, dreimalige Präsidentschaftskandidatin und die bestimmende Figur des RN, hatte in den vergangenen Monaten alles getan, um die EU-Wahl zu einem Votum über Macron zu stilisieren. Die voraussichtliche Kandidatin des RN bei den Präsidentschaftswahlen 2027 stand nicht am Wahlzettel, doch das Ergebnis spielt ihr in die Hände. Macron darf nach zwei Amtszeiten 2027 nicht mehr antreten, zudem hat er sein politisches Kapital weitgehend verspielt. Die Schlappe bei der EU-Wahl könnte ihm auch die innerparteiliche Macht rauben, seine Nachfolge selbst zu regeln.