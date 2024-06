Was der Rechtsruck in Brüssel bedeutet

Deutlich gewachsen ist die Zahl der Fraktionslosen, nämlich um 38 auf 100 Abgeordnete. Zentral ist nun die Frage, welcher Gruppe sie sich in den kommenden Wochen anschließen. So ist etwa die AfD, die in Deutschland mit 16 Prozent voraussichtlich auf dem zweiten Platz hinter der Union landet , nach ihrem Ausschluss aus der ID bisher noch in keiner anderen Fraktion untergekommen.

Stärkste Kraft im Europäischen Parlament bleibt wie erwartet die konservative EVP, zu der auch die ÖVP gehört. Sie kann ihre Mandatare voraussichtlich von 176 auf 186 ausbauen – und durch die Rekrutierung neuer Mitglieder in den kommenden Wochen weiter anwachsen. Als fix gilt etwa die Aufnahme der Partei „Respekt und Freiheit“ des ungarischen Oppositionellen Péter Magyar.

Die Sozialdemokraten verlieren voraussichtlich sechs, die Liberale Renew 20, die Grünen 18 und die Linke ein Mandat.

Rechte auch in Nationalstaaten auf dem Vormarsch

Es ist ein Rechtsruck mit Anlauf. Schon Monate vor den Europawahlen prognostizierten Umfragen Europas Rechtspopulisten und Rechtsextremen starken Zulauf. Überraschend ist das nicht, rechte Kräfte sind auch in den Nationalstaaten auf dem Vormarsch. In sechs von 27 Ländern sitzen Parteien vom rechten Rand in der Regierung, in Schweden wirken sie unterstützend mit, und in den Niederlanden ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Koalition des Rechtspopulisten Gert Wilders steht. Glaubt man den Umfragen, könnte im Herbst bei den Nationalratswahlen in Österreich die FPÖ gewinnen. Kommt es zu einer Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen in Wien würden Rechte und Rechtspopulisten in neun EU-Ländern mitregieren, also in genau einem Drittel.